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أمطار وعواصف رعديّة.. هكذا سيكون طقس نهاية الاسبوع

4
NOVEMBER
2017
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدًا غائما جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال يتحول عند الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الشمالية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ60 كلم/س. تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2200 وما فوق.
 
وجاء في النشرة الآتي:
- الحال العامة: منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان يؤدي الى طقس متقلب وماطر.
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم السبت غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ورياح ناشطة مع احتمال حدوث عواصف رعدية في شمال البلاد.
 
الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال يتحول عند الظهر الى غائم مع أمطار متفرقة، تشتد غزارتها اعتبارا من المساء خاصة في المناطق الشمالية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ60 كلم/س. تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 2200 وما فوق.
 
الإثنين: غائم وماطر مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة يتحسن الطقس تدريجا اعتبارا من بعد الظهر فيتحول الى قليل الغيوم ويتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية. تتساقط الثلوج صباحا على ارتفاع 2200 وما فوق.
 
- الحرارة المتوقعة على الساحل: من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في البقاع من 9 الى 23 درجة اما في الارز من 3 الى 14 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و 45 كم/ساعة.
- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 % .
- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج الى مائج حرارة سطح الماء: 24 °م.
- الضغط الجوي: 1019 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 00:06 ساعة غروب الشمس: 43:16
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