سفير الامارات في لبنان سلّم الوزير حوري دعوة للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنويّ في دبي

A + A -

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري سفير دولة الامارات العربيّة المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي في مكتبه في الوزارة وكانت مناسبة عرض خلالها الطرفان للعلاقات الاقتصاديّة بين لبنان ودولة الامارات، اضافة الى تفعيل التعاون الاقتصاديّ من ناحية التبادل التجاريّ ومن خلال تشجيع المستثمرين الاماراتيين على الاستثمار في لبنان.

وشرح الوزير خوري الخطّة الاقتصاديّة التي تعمل الحكومة اللّبنانيّة على انجازها، مؤكّدا أهميّتها على مختلف المستويات.

كما تسلّم الوزير خوري من السفير الشامسي دعوة للمشاركة في ملتقى الاستثمار السنويّ الذي سينعقد في دبي في نيسان المقبل.