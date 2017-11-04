اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 04-11-2017

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الجمهورية

أوعز حزب مسيحي الى كوادره بعدم مهاجمة شخصية شمالية مستقلة كان قد نشب خلاف سابق معها لأن التحالف السياسي قد يفرض تحالفهما إنتخابياً.

نُقل عن زعيم وسطي قوله إن التحالفات الإنتخابية في منطقته لن تتأثّر بكل التحوّلات والمسايرات التي يُحاول العهد فعلها باتجاهه.

البناء

كواليس

توقعت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن تكون اللقاءات السعودية الإيرانية برعاية روسية قد بدأت، وقالت إنّ اللقاء الذي جمع رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بمستشار الإمام الخامنئي الدكتور علي ولايتي لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل ترجمة لنيات التهدئة بين الدولتين رغم كلّ التصعيد الإعلامي، وأنّ الحريري كان خلال اللقاء متمسكاً بأهمية الحوار السعودي الإيراني، وضرورة إنجاحه وتقديم لبنان كنموذج ناجح لهذا الحوار.

خفايا

حدثان مرّا هذا الأسبوع لم تقاربهما قوى 14 آذار، بحسب ما لاحظت أوساط سياسية الأولى الذكرى المئوية لوعد بلفور وخرق طيران العدو «الإسرائيلي» الأجواء اللبنانية من أجل شنّ غارات على سورية، بينما يدأب الفريق المذكور ليل نهار على مهاجمة إيران التي تعمل بعكس التوجّهات «الإسرائيلية»، إنْ لجهة تحرير فلسطين أو لناحية تقوية لبنان في صدّ الاعتداءات عنه.

اللواء

لغز

اتفق حزب بارز وحزب مسيحي ضمناً على لجم أيّ تصعيد بينهما، لأية اعتبارات، وحصره، ضمن دوائر شبه رسمية فقط!

همس

وضعت زيارة مستشار إقليمي إلى بيروت، بأنها تندرج في إطار «العلاقات الدبلوماسية العامة»؟!

المستقبل

يقال

إنّ أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بمعالجة ملف النازحين توافقوا بالإجماع في اجتماعهم الأخير على أن يبدأ تسجيل النازحين السوريين في أسرع وقت ممكن عبر الأمم المتحدة، على أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد درس الآلية اللازمة لذلك.