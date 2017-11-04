living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 04-11-2017

4
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

 

الجمهورية

أوعز حزب مسيحي الى كوادره بعدم مهاجمة شخصية شمالية مستقلة كان قد نشب خلاف سابق معها لأن التحالف السياسي قد يفرض تحالفهما إنتخابياً.

نُقل عن زعيم وسطي قوله إن التحالفات الإنتخابية في منطقته لن تتأثّر بكل التحوّلات والمسايرات التي يُحاول العهد فعلها باتجاهه.

البناء

كواليس
توقعت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة أن تكون اللقاءات السعودية الإيرانية برعاية روسية قد بدأت، وقالت إنّ اللقاء الذي جمع رئيس حكومة لبنان سعد الحريري بمستشار الإمام الخامنئي الدكتور علي ولايتي لم يكن مجرد مناسبة بروتوكولية، بل ترجمة لنيات التهدئة بين الدولتين رغم كلّ التصعيد الإعلامي، وأنّ الحريري كان خلال اللقاء متمسكاً بأهمية الحوار السعودي الإيراني، وضرورة إنجاحه وتقديم لبنان كنموذج ناجح لهذا الحوار.

خفايا
حدثان مرّا هذا الأسبوع لم تقاربهما قوى 14 آذار، بحسب ما لاحظت أوساط سياسية الأولى الذكرى المئوية لوعد بلفور وخرق طيران العدو «الإسرائيلي» الأجواء اللبنانية من أجل شنّ غارات على سورية، بينما يدأب الفريق المذكور ليل نهار على مهاجمة إيران التي تعمل بعكس التوجّهات «الإسرائيلية»، إنْ لجهة تحرير فلسطين أو لناحية تقوية لبنان في صدّ الاعتداءات عنه.

اللواء

 

لغز
اتفق حزب بارز وحزب مسيحي ضمناً على لجم أيّ تصعيد بينهما، لأية اعتبارات، وحصره، ضمن دوائر شبه رسمية فقط!

همس
وضعت زيارة مستشار إقليمي إلى بيروت، بأنها تندرج في إطار «العلاقات الدبلوماسية العامة»؟!

المستقبل

يقال
إنّ أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بمعالجة ملف النازحين توافقوا بالإجماع في اجتماعهم الأخير على أن يبدأ تسجيل النازحين السوريين في أسرع وقت ممكن عبر الأمم المتحدة، على أن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد درس الآلية اللازمة لذلك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout