كنعان : زرت معراب في سياق التقييم المشترك ونعرف مع العهد معنى ان الرئاسة رئيس لا صلاحيات

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النائب ابراهيم كنعان ل "المنار":

- السنة الاولى من العهد حملت قانون انتخاب جديد وموازنة وشراكة وميثاقية وسلسلة رتب وأحكام قضائية في قضايا اساسية عمرها سنوات

- من حق المواطن ان يلمس المتغيرات وهي ستأتي في ضوء الإصلاح الذي بدأ ويؤسس لتغيير جذري وفعلي في السنة الثانية من العهد

- نتيجة قانون الانتخاب الحالي ستحددها خيارات الناس وارادتهم في اختيار من يرونه مناسباً

- نقبل كتيار وطني حر بالنتيجة التي تفرزها الانتخابات وقانون الانتخاب الحالي يربحنا شراكة فعلية وحضوراً افعل في المجلس النيابي

- ما قد نخسره في بعض الدوائر التي نمثلها منذ العام 2005 سنربحه في دوائر أخرى لم نتمثل فيها من قبل

- الآمال كبيرة على الرئيس عون الذي هو رجل مناضل واستثنائي على المستويين المسيحي والوطني

- الرئيس عون اثبت ان الرئاسة رئيس وليست مجرد صلاحيات

- هناك خطوات ثابتة للعهد تسير بالأمور نحو الأمام وسط إصرار بالتغلّب على الصعوبات والتحديات.

- الإصلاح ليس نزهة بل رؤية تقوم على وضع المداميك الأساسية له ومن بينها موازنة إصلاحية

- خلفية سياسية للحرب التي تشن على وزارة الطاقة وهناك من يتعاطى مع التكتل كجسم غريب عن منطق تقاسم قالب الجبنة الذي كان سائداً طوال سنوات

- نحن مع مرور كل الصناديق والمجالس والمؤسسات بالمناقصات والبعض استيقظ اليوم على المال العام بينما كان شريكاً في صرف 177 مليار منذ العام 1993

- إرادة الإنجاز كبيرة لدينا وعلى من يوجّه الينا الاتهامات أن يكون قد قدّم نموذجاً افضل منا في العمل المؤسساتي

- بعض الجهابزة المنظرين في قطوعات الحسابات وافقوا على تسويات على المال العام منذ العام 1992 ونحن مررنا موازنة بلا ابراء ذمة الحكومات المتعاقبة

- زرت معراب اليوم والتقيت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع

- العلاقة الاستراتيجية مع القوات لا عودة فيها الى الوراء هدفنا من العمل السياسي ليس تحقيق مكاسب سلطوية

- زيارتي اليوم لمعراب تشكّل بداية تقييم مشترك ومسار معالجة للمرحلة الأخيرة من العلاقة

- التيار والقوات حريصان على العلاقة بينهما وهناك شكاوى من الجهتين ولا بد من إعادة قراءة التفاهم لنعرف اين اصبنا وأين اخطأنا

- رداً على سؤال عن العلاقة بين التيار والقوات: اشتدي يا أزمة تنفرجي

- المبدأ هو التحالف الانتخابي مع القوات ولكن هذه المسألة خاضعة للمصلحة الانتخابية وفقاً للنظام النسبي

- التيار والقوات جزء من مجتمع ديموقراطي ولهما الحق في التفاهم والتنافس من دون التخاصم

- انتم لم تتغيروا وهمكم الاول هو لبنان

- لا عقدة لدينا في الدفاع عن المسيحيين لأنهم ظلموا واذا شعر بعض المسلمين بالاحباط فالتيار سيتصدى له

- في عز الخلاف انشأنا محطة كهرباء في المنطقة ومشروع تخزين نفط وعملنا بخطوط الغاز لكن اكثر من مليار دولار اوقفتها السياسة وعادت اليوم

- ما يحقق مصلحة الناس ليس الخدمات الفردية على اهميتها بل المشاريع الكبرى التي تحقق الازدهار وهذا ما نريد مساعدتكم بها

- يحاربوننا بقانون الانتخاب اليوم من خلال لجان وزارية وهدفهم استرداد ما ناله اللبنانيون من حرية انتخاب ومنع تزوير

- مع اوعا خيّك اقول اليوم اوعا حالنا كعلاقة مشتركة يجب ان تبقى استراتيجية في سياق الحفاظ على الحضور والشراكة

- ما سمعته من الحريري انه مرتاح للعلاقة مع الرئيس عون والتيار الوطني الحر

- نريد الإصلاحات في قانون الانتخاب لتحرير الناخب من الضغوط والتأثيرات

- الرئيس الحريري يمارس كرجل دولة للحفاظ على الدولة والمجتمع والاستقرار في محيط كلّه اهتزازات

- المطلوب من الجميع تحديد الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد لوقف النزف وهو ما يتطلّب ثورة اصلاحية

- هناك بداية إيجاد قواسم مشتركة وتعاون بين التيار ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في العديد من الملفات

- نحن في مرحلة تعاون بين التيار والرئيس بري ونأمل ان تتطور لمصلحة الدولة والمؤسسات

- نحن في مرحلة حوار مع النائب جنبلاط لوضع رؤية مشتركة والأيام المقبلة تحدد المسار ولا بد من التعلّم من الماضي

- العلاقة مع حزب الله تشاركية فعلية وهي علاقة مصارحة دائمة على الرغم من المواقف المختلفة احياناً في بعض الملفات

- يمكن للقيادات اللبنانية ان تزور كل الدول وتبقى تتعاطى من منطلق لبنان ومن هنا لا تزعجني أي زيارة للسعودية او ايران او أي بلد آخر

- سنعمل على الحد من الهدر وتخفيض العجز والامكانية متاحة في موازنة العام 2018 التي ستأتي في بداية السنة المالية

- هناك اصلاحات عدة يجب ان تأخذها موازنة 2018 بالاعتبار والتحدي الأكبر للطبقة السياسية بأن تلتزم بما تعلنه

- العهد بدأ مع قانون انتخاب والموازنة وبفجر الجرود وبالاصلاح المالي وبتحدّي تحييد لبنان عن الصراعات واسس لتغيير فعلي يجب ان نستكمله