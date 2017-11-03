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الحرب بين اسرائيل و"حزب الله" ليست إلا مسألة وقت!

3
NOVEMBER
2017
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تقرير سري جرى إعداده من قبل مسؤولين سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية، كانوا يعملون في دول أوروبية وغربية مختلفة، أن هناك مواجهة عسكرية محتملة قد تندلع بين إسرائيل و"حزب الله".

وكان التقرير الإسرائيلي قد عرض، خلال مناقشة دورية في معهد "واشنطن لسياسات الشرق الأوسط"، وتوصل المجتمعون إلى خلاصة أن الحرب المقبلة ستكون مغايرة تماما، وأن "حزب الله" سيقوم بنقل المواجهة والحرب إلى الداخل الإسرائيلي.

وجاء في التقرير، نتيجة الاستطلاعات الاستخباراتية الإسرائيلية، أن "حزب الله" خزن حوالي 100 ألف صاروخ منذ عام 2006، كما أنه أضاف إلى ترسانته العسكرية أسلحة وصواريخ مضادة للدبابات والطائرات المسيرة، هذا عدا حصول الحزب على خبرة قتالية كبيرة ومهمة من خلال الحرب السورية التي شارك فيها.

وقال المسؤولون إن "حزب الله" بدأ أنشطة عملانية على طول الحدود، وبدأ بتحضيرات داخل لبنان ستفرض على إسرائيل الردّ"، وأضافوا أنّ "مواجهة جديدة وخطيرة هي مسألة وقت فقط".

المصدر: سبوتنيك

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