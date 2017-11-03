جاء الى بيروت لتصوير حلقة تلفزيونية فألقي القبض عليه

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علم موقع رادار سكوب، أن السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت الأستاذ الرياضي “ف.ق” لحظة وصوله الى مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي قادماً من الرياض، وذلك بسبب وجود حكم قضائي بحقه بجرم التعرض لعسكري بالضرب.

ووفق إفادة “ف.ق” امام المحكمة العسكرية في بيروت، فإنه حضر الى لبنان بناء على دعوة مقدمة من الإعلامي طوني خليفة ليحل ضيف على إحدى حلقاته راجياً اطلاق سراحه أقله لتصوير الحلقة والظهور عبر الشاشة بغية تحقيق حلمه الذي انتظره طويلاً..

والجدير ذكره أن خليفة، لم يكن يعلم ان الأستاذ مطلوب لدى السلطات اللبنانية.

المصدر: رادار سكوب