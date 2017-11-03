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فجأة، عاد المشهد الإقليمي إلى الصدارة، وهذه المرة من بوابة حضر

3
NOVEMBER
2017
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فجأة، عاد المشهد الإقليمي إلى الصدارة، وهذه المرة من بوابة حضر.

فالبلدة السورية الدرزية تعرضت فجراً لهجوم مباغت من جبهة النصرة، لتسارع إسرائيل إلى إطلاق موقف ملتبس، زعم الدفاع عنها، ما أثار ردود فعل حادة، أبرزها من لبنان.وفي الموازاة، كانت بيروت تشهد حواراً بالواسطة بين الرياض وطهران.فمستشار المرشد الأعلى للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي جال على المسؤولين، مطلقاً مواقف لافتة من السرايا الحكومية، التي كان سيدها يتأهب لزيارة ثانية إلى المملكة العربية السعودية في أيام قليلة.وفي معلومات الOTV أن المسؤول الإيراني وضع الجانب اللبناني في أجواء القيادة الإيرانية في هذه المرحلة ربطاً بالتطورات في المنطقة، وما نتج عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطهران، فضلاً عن تأكيد الحرص على استقرار لبنان في الجانب المحلي.أما في الملفات اللبنانية، فظل تلكؤ وزارة الداخلية في تطبيق قانون الانتخاب محور النقاش الداخلي، ولاسيما خلال اجتماع اللجنة الوزارية في بيت الوسط، الذي تشير المعلومات إلى أنه لم يخرج بأي نتائج، ما دفع بالوزير طلال ارسلان الى القول بأن طبخة البحص صارت طبخة دبش.

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