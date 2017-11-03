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IGE SOCIAL CLUB: لن نشارك في الدورة الثانية

3
NOVEMBER
2017
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بيان صادر عن ال IGE SOCIAL CLUB:

بعد صُدور نتائج الإنتخابات و فَوزِنا ب ٦ مقاعد من أصل ١١، و بغض النظر عن تفاصيل رئاسة الهيئة الطلابية، قدّم الفريق الخاسر طعن بالنتائج، و فَرَضَ إعادة فرز الأصوات رغم وضوح النتيجة الإلكترونية. هنا تُطرح علامات إستفهام عديدة حول موضوع إختفاء لائحة من داخل الصندوق، مع علم مُسْبَق من فريق ال ISF بإختفاء هذه الائحة و بمطالبتهم الملحّة بإعادة الفرز.

و من مُنطلق أَنّ الإنتخابات الشفافة و النزيهة تُقام مرّة واحدة، و مع العلم أن التصويت الإلكتروني هو بأقصى درجات الحرفية في الجامعة اليسوعية، يُعلن ال IGE SOCIAL CLUB عدم مشاركته في الدورة الثانية المطروحة من قبل إدارة الجامعة حيث أن ثقة الناس تكسب من المرة الأولى.

من هنا نؤكد أَنّ قرارنا هذا نابع عن إحترامنا لثقة ناخبينا، و نؤكد إلتزامنا بقوانين الجامعة.

عملنا الطلابي الجامعي لن يتوقّف و سيطال كافة طلاب الكلية على مدى العام الدراسي.

شكراً لمن أعطانا الثقة، و نعدكم دائماً بالأَفضل.

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