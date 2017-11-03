نقولا: على المدارس الخاصة حسم الزيادات السابقة على الأقساط قبل تعديلها

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أوضح عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا أن "وزير التربية السابق الياس بو صعب قد أكد لنا أن المدارس الخاصة وخلال 4 سنوات الماضية رفعت الأقساط المدرسية بحجة زيادة رواتب المعلمين في حال أقرت السلسلة"، لافتاً إلى أن "بناءً على ذلك فإن 70% من الزيادة على الأقساط كانت المدارس قد حصلت عليها منذ 4 سنوات ودون حق في ذلك".

وفي حديث صحفي، أكد نقولا أنه "من المفروض على وزير التربية الحالي مروان حمادة أن يعمل بالمنطق في هذا الموضوع وأن يتم احتساب الزيادات التي وضعتها المدارس في السابق على الاقساط وحسمها من الزيادة المطلوبة"، مشيراً إلى أنه "على المدارس الخاصة أن يراعوا الوضع الاقتصادي الصعب للأهالي وبالتالي أن ينتظروا قليلاً قبل رفع الأقساط حتى الوصول إلى الحل المناسب في هذا الموضوع، وأظن أن المدارس يمكنها انتظار هذه الفترة".

وإذ شدد نقولا على ضرورة احترام القوانين وعدم مخالفتها، أكد أن "حقوق الأساتذة مصانة في قانون سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي على المدارس إعطاء الأساتذة هذه الحقوق"، معتبراً أنه "إذا لم يعجب القانون المدارس فليبحثوا عن نواب لتقديم مشروع قانون جديد فلا يمكننا ان نبقى مخالفين للقوانين الموجودة"، ومضيفاً "لا نقبل أن تُهدر حقوق الأساتذة ولا أن يتحمّل الأهالي هذه الظروف الصعبة".