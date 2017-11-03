الرئيس عون استقبل النائب زياد أسود وميشال معوض

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واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، فاستقبل في الثالثة بعد الظهر نائب جزين زياد أسود الذي نقل إلى رئيس الجمهورية شكر أهالي منطقة جزين على الاهتمام الذي يوليه لمطالبهم وعلى تعيين مجلس إدارة جديد لمستشفى جزين الحكومي ما سيشكل عاملاً جديداً في تفعيل هذا المرفق الأساسي بالنسبة إلى أهالي المنطقة.

وأوضح النائب أسود أنه طلب دعم الرئيس عون لتحقيق المشاريع الملحة التي تحتاجها المنطقة، ومنها استحداث فرع للضمان الاجتماعي وثكنة للجيش اللبناني ومركزاً للسجل العقاري، وتحويل دائرة جزين في الكهرباء إلى مصلحة مستقلة. كذلك نوه النائب أسود بالرعاية التي يوليها الرئيس عون لإنشاء السدود ومنها تنفيذ الاجراءات التي تساعد في استفادة منطقة جزين من سد بسري.

وقال النائب أسود أن الرئيس عون أعطى توجيهاته للجهات المعنية للاهتمام بمطالب منطقة جزين.

ميشال معوض

واستقبل الرئيس عون رئيس "حركة الاستقلال" السيد ميشال معوض الذي أجرى معه جولة أفق تناولت التطورات السياسية الراهنة والتطورات الإقليمية. ووجه معوض الدعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور القداس الاحتفالي الذي يقام يوم الأحد 3 كانون الأول المقبل في كاتدرائية مار يوحنا في زغرتا لمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لاستشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض.