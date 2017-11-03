ادي معلوف: لا مشكلة تقنية تحول دون تمديد فترة تسجيل المغتربين

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استغرب عضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر ادي معلوف عرقلة او رفض بعض القوى السياسية مبدأ تمديد فترة تسجيل المغتربين اللبنانيين في السفارات والقنصليات بما يسمح لهم المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، الى ما بعد ٢٠ تشرين الثاني الجاري.

وفي بيان له اليوم، قال معلوف: اكثر ما يدعو للاستغراب ايضا، هو ان هذا الرفض يأتي من قبل نواب واحزاب مددوا لانفسهم ثلاث مرات، في حين لا يفوّت هؤلاء فرصة الا ويتكلمون فيها عن لبنان بجناحيه المقيم والمغترب وحاجة لبنان الى طاقة الاغتراب، وما يضخه من اموال في الاقتصاد اللبناني.

واضاف: لا بد من افساح المجال امام اكبر عدد من المغتربين من اجل الاستفادة من فرصة المشاركة في هذا الاستحقاق المفصلي، علماً انه لا مشكلة تقنية تحول دون تمديد هذه الفترة.