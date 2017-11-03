توافق كاثوليكيّ في المجلس الأعلى للطائفة برعاية البطريرك العبسيّ خلال عشاء اقيم في دارة باسيل

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لبّى غبطة البطريرك يوسف العبسي دعوة عشاء أقامها على شرفه وزير الخارجيّة والمغتربين رئيس التيّار الوطنيّ الحرّ الوزير جبران باسيل. حضر حفل العشاء وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، الوزير السابق نقولا الصحناوي، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس الجمعية اللبنانيّة لتراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس لجنة المدن الصناعية الأستاذ ميشال ضاهر، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، ورئيس جمعية الطاقة اللبنانيّة فادي جريصاتي وعضو المجلس الوطني في التيار الوطني الحر، إدي معلوف.

وأكّد غبطة البطريرك على أهميّة الوحدة الداخليّة فيما يتعلق بالعمل من ثمّ على أهمية حصول التوافق الاجماعيّ في الانتخابات المزمع عقدها الاربعاء القادم.



وقد بادر الوزير سليم جريصاتي إلى إعلان دعمه للتوافق داخل الطائفة والوقوف إلى جانب المجلس الأعلى والهيئة التنفيذيّة فيه، وبعد المشاروات والمداولات تم التوافق على الوزير فرعون نائبًا لرئيس المجلس، ومدير عام وزارة الزراعة لويس لحّود أمينًا عامًّا.

وخص غبطة البطريرك العبسي الوزير باسيل بالشكر على ضيافته معبّرًا عن تقديره لمساعي الوزير النشيط في خدمة الوطن.



بدوره أشاد الوزير باسيل بما يقوم به غبطة البطريرك منذ انتخابه من أجل توحيد أبناء الطائفة ومراعاة مصالحهم وهواجسهم.



ختاماً شكر غبطة البطريرك يوسف والوزير باسيل والحضور الوزير جريصاتي على مبادرته، متمنّين للمجلس الأعلى النجاح في أداء دوره الوطنيّ.