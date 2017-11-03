"كي يعود لبنان اخضراً"... اللبنانيّة الأولى ترعى الأحد المقبل "يوم تحريج" على قمة أرز بشري

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انطلاقا من اهتمامها بالمحافظة على البيئة وزيادة المساحات الخضراء، ترعى اللبنانية الاولى السيدة ناديا عون بالتعاون مع بلدية بشري ولجنة اصدقاء غابة الارز بشري CAFC، يوم تحريج ينظّمه مشروع التحريج في لبنان LRI الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDوالمنفذ من مديرية الاحراج الاميركية USFS في اطار حملة "مش كل مرة بتسلم الشجرة"، وذلك نهار الاحد في الخامس من تشرين الثاني الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر على طريق تلسكي الارز، منطقة الجورة جانب ساحة مهرجانات الارز الدولية.



ويتخلل نشاط يوم التحريج زرع 5000 شتلة ارز يغرسها متطوعون من أهالي بشرّي والبلدات المجاورة، كشافة وناشطون، بالإضافة إلى ممثّلين عن المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية وموظّفي القطاع الخاص وطلّاب جامعات وتلاميذ مدارس من مختلف المناطق اللبنانية.



كما يتخلل هذا اليوم الذي يساهم في مشروع زرع 40 مليون شجرة نشاطات توعية حول اهمية مكافحة حرائق الغابات.