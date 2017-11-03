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الرئيس عون يوقّع قانون موازنة العام 2017

3
NOVEMBER
2017
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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية المتجذرة عبر التاريخ وتطويرها في المجالات كافة، مشيرا الى انه خلال زيارة الدولة التي قام بها الى فرنسا اتفق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على سلسلة خطوات تشكّل خارطة طريق تعكس عمق العلاقات بين البلدين، لافتا الى ان لبنان يتطلع الى الزيارة الرسمية التي سوف يقوم بها الرئيس ماكرون لبيروت خلال شهر نيسان المقبل لوضع العديد من المسائل التي تم الاتفاق عليها موضع التنفيذ.

 

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين Françoise NYSSEN لمناسبة وجودها في بيروت لافتتاح معرض الكتاب الفرنسي الذي يقام في مجمع "البيال". ورافق الوزيرة الفرنسية سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه Bruno FOUCHER ومديرة المركز الثقافي الفرنسي في بيروت السيدة فيرونيك اولانيون  Véronique AULAGNONورئيسة لجنة الشؤون الثقافية والتربوية في مجلس الشيوخ الفرنسي السيدة كاترين موران دوسايي، ورئيس لجنة الصداقة الفرنسية-اللبنانية في الجمعية الوطنية الفرنسية النائب لوييك كرفران Loîc KERVRAN والمستشارة المكلفة الشؤون الفرانكوفونية السيدة فريديريك جيراردان Frédérique GERARDIN.

 

وفي مستهل اللقاء، نقلت الوزيرة نيسين الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون، معربة عن سعادتها لوجودها في بيروت لافتتاح معرض "الكتاب الفرنسي" الذي بات معلما ثقافيا مهما في الحياة اللبنانية وفي مسيرة الفرانكوفونية. واشارت الى ان بلادها تعمل على تطوير التعاون الثقافي مع لبنان من خلال مشاريع ونشاطات محددة، لاسيما في الحقلين الثقافي والتربوي والتعاون بين الجامعات والمؤسسات التربوية الاخرى وتبادل الخبرات، وان الرئيس ماكرون شدد  على ايلاء العلاقات بين البلدين الاولوية، وان زيارتها الى بيروت وهي الاولى بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس عون الى باريس، ستليها زيارات لعدد من الوزراء بهدف ترجمة الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي للبنان.

 

وردّ الرئيس عون مرّحبا بالوزيرة نيسين التي حمّلها تحياته الى الرئيس ماكرون، معربا عن امله في ان تكون هذه الزيارة فاتحة لسلسة زيارات متبادلة بين لبنان وفرنسا لوضع ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي من خطوات مشتركة تعزز التعاون بين البلدين وتضعه موضع التنفيذ. واعتبر الرئيس عون ان الثقافة تشكّل عنصرا مهما في التعاون بين البلدين لا سيما في التربية والفنون والرسم، منوها بالجهود التي تبذل سنويا لأنجاح "معرض الكتاب الفرنسي" الذي يعكس الدور المميز الذي يلعبه لبنان في نشر الثقافة والفرانكوفونية. وركّز الرئيس عون على اهمية تشجيع التبادل الثقافي بين لبنان وفرنسا نظرا لدور لبنان في محيطه والعالم، وهذا ما شجّع على المطالبه بجعله مركزا دوليا لحوار الاديان والحضارات والاعراق.

 

واكدت الوزيرة نيسين دعم فرنسا للمطلب اللبناني.

 

ثم دار نقاش حول مشاريع التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والفكرية والتربوية والمعيشية.


رئيس المجلس الدستوري

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية وثقافية.

وفي هذا  الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وعرض معه عددا من المواضيع المتصلة بعمل المجلس.


النائب السابق سليم عون

واستقبل الرئيس عون النائب السابق سليم عون الذي اشاد بالانجازات التي تحققت في السنة الاولى من ولاية رئيس الجمهورية، وعرض حاجات منطقة البقاع في مجالي الزارعة والصناعة، منوها بالجهود التي يبذلها الرئيس عون لتأمين تصدير الانتاج اللبناني الزراعي والصناعي على حد سواء لاسيما بعد اقفال المعابر البرية نتيجة الحرب في سوريا. وتطرق البحث ايضا الى مسألة تصريف انتاج البطاطا والشكوى من الانتاج الزراعي المنافس.


السفير رامي مرتضى

وفي قصر بعبدا، سفير لبنان الجديد في بريطانيا السفير رامي مرتضى الذي زوده الرئيس عون بتوجيهاته عشية التحاقه بمركز عمله الجديد.


عائلة الشاعر سعيد عقل

واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب السابق سليم عون وفدا من عائلة الشاعر المرحوم سعيد عقل ضم السادة: ميشال عقل وشبل عقل وعقل عقل والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، الذين وجّهوا دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في القداس الالهي الذي يقام في الذكرى السنوية الثالثة لغياب الشاعر سعيد عقل يوم الاحد 26 تشرين الثاني الجاري في كاتدرائية مار مارون في كسارة زحلة، والذي يحتفل به راعي ابرشية زحلة المارونية المطران جوزف معوض.


توقيع قانون الموازنة

على صعيد آخر، وقّع الرئيس عون قانون موازنة العام 2017 الذي كان اقره مجلس النواب قبل ايام.

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