سنة من عمر وطن (حبيب البستاني)

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الواحد والثلاثون من تشرين الأول ٢٠١٦ يوم مجيد من تاريخ شعب، إنه اليوم الذي شهد تحقيق حلم اللبنانيين كل اللبنانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية والطائفية، فقد شكل انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، ليس فقط نقلة نوعية في الحياة السياسية اللبنانية، كونه جاء نتيجة قرار محض داخلي، وهي المرة الأولى التي يخضع فيها الخارج لإرادة الداخل، فيما كانت العادة أن يخضع الداخل لإملاءات الخارج، فلم يستطع البرلمان إلا أن يصدق على قرار الشعب الذي اختار العماد عون رئيسا حتى قبل انتخابه، فشكل انتخابه صدمة إيجابية بدأت في حينه ولم تنته حتى كتابة هذه السطور، ومن المتوقع أن تستمر لسنوات وسنوات من عهد الإنجازات. فالعماد عون ليس شخصية سياسية عادية وحسب، رافقت كل العهود وكل المراحل منذ بداية الحرب على لبنان في العام ١٩٧٥ حتى يومنا هذا، بل إن بصماته وتأثيره كانت جلية على صمود شعب ومستقبل أمة، فتصدى للوجود الغريب الذي كان قد وضع شعارا أن طريق القدس تمر في جونبة، وكانت المؤامرة آنذاك تقوم على ترحيل فئة من اللبنانيين لكي يتمكن العالم من حل القضية الفلسطينية على حساب لبنان. باكرا بدأ العماد عون مسيرة النضال الطويلة للدفاع عن الوطن، وهو لم يكن في حينه إلا "رعد" ضابط المدفعية في بداية حياته العسكرية، وكرت السبحة من الاحتلال السوري والإسرائيلي، فإلى السوري مجددا ومن ثم إلى سياسة وضع اليد من قبل ميليشيات الأمر الواقع ألتي حولت البلد إلى مزارع ومحميات بمباركة قوى خارجية. وطيلة نضاله لم يحد عن أهدافه قيد أنملة، فمن رعد إلى العماد عون، ومن العماد عون إلى دولة الرئيس، ومن دولة الرئيس إلى فخامة الرئيس، خط بياني واضح شعاره حرية سيادة إستقلال، ومن خلفه وبمعيته شعب عظيم آمن بمبادئه وقدم راضيا كل التضحيات وكان حلمه وصول قائده إلى سدة الرئاسة.





عهد الإنجازات

منذ سنة بدأت المسيرة، وبدأ البعض يحاول قدر الإمكان الحد من دينامية العهد، وأطلقوا شعارات عديدة منها للتذكير فقط أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيسمى من قبل فخامة الرئيس ولكنه لن يستطيع تأليف الحكومة، وإلى آخر المعزوفة، التي مجها اللبنانيون والتي تحاول التشكيك ووضع العصي في الدواليب، وإظهار فخامته بمظهر الرئيس العادي المكبل اليدين الذي لا حول له ولا قوة، مثله مثل أسلافه من الرؤساء الذين خضعوا لمشيئة الأطراف السياسية وأهوائهم وطريقة تعاملهم، ونسوا أو تناسوا أن ساكن القصر هو رئيس إستثنائي لا يهاب العمل في ظروف أقل ما يقال فيها انها استثنائية، ويتمتع بكتلة نيابية وازنة، وزعامة شعبية قل نظيرها، تضعه في مصاف الرؤساء العظام الذين طبعوا تاريخ لبنان، ربما نسوا أو تناسوا أن لفخامة الرئيس عون أسلوبا جديدا في التعاطي وممارسة الحكم، وعدم الخوف من استعمال كل صلاحياته، على قلتها، والمنصوص عنها في دستور الطائف، والتي من شأنها إذا طبقت كما يجب أن تؤمن نقلة نوعية في طريقة التعامل مع موقع الرئاسة، مما حتم على الجميع إدخال تعديلات وتغييرات على سلوكهم ونمطهم لتتلاءم ومتطلبات الرئاسة وليس العكس.

وفي تعداد سريع لما أنجز نرى جليا ما تم تحقيقه في سنة، والتي لم تستطع عهود وعهود من تسعينيات القرن الماضي إلى يومنا من تحقيقه، فتشكلت حكومة بسرعة قياسية ومن ثم أوقف العمل بالتمديد للمجلس النيابي الذي كان يلوح في الأفق، فأقر قانون جديد للإنتخابات مبني على النسبية، عجزت عن إقراره كل العهود السابقة، إلى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والموازنة العامة التي غابت منذ أكثر من اثنتي عشر عاما، إلى إجراء التعيينات والمناقلات القضائية والديبلوماسية، ووضع خطة لإنشاء طرقات، كذلك تمت إعادة العمل بالوسائل الكفيلة بتأمين الطاقة والمياه، من سدود ومعامل توليد طاقة، والبدء جديا بعملية إنشاء مواقع لتأمين الطاقة المتجددة، وأخيرا وليس آخرا تسريع العمل الجدي لاستفادة لبنان من ثروته الدفينة من نفط وغاز.

هذا غيض من فيض، كذلك لا بد من الإشارة إلى الجهد المتواصل لإحقاق الحق، فصدر الحكم بقضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وأعطيت الحصانة للجسم القضائي ليحكم بالعدل بين الناس وليلفظ أحكامه بالسرعة الضرورية، تطبيقا للمبدأ الذي أطلقه فخامة الرئيس أن عدالة متأخرة تعادل اللا عدالة.

أما الإنجاز الكبير الذي تحقق فهو تحرير جرود لبنان من الإرهاب، وإعطاء الأمن والآمان، فنشطت العمليات الاستباقية التي أدت إلى تدني مستوى الجريمة وحوادث الخطف والاغتيال.

كل ذلك لم يكن بالإمكان تحقيقه من دون وجود رئيس قوي نذر نفسه لخدمة الوطن والشعب والقضية، رئيس تشخص إليه عيون اللبنانيين لتحقيق المزيد والمزيد، رئيس وضع نصب عينيه العمل على حل قضية النازحين وتأمين عودتهم بشتى الوسائل، لما لذلك من تأثير على اقتصاد البلد ومعيشة الناس.

سنة أولى، أشبه بسنة أولى حب بين الناس ورئيسهم، سنة أولى حلم بدأ يتحقق، إنها سنة أولى من عمر وطن تتبعها سنوات وسنوات من عمر عهد، سيشهد تحقيق أحلام اللبنانيين في وطن قوي تسوده العدالة والمساواة بين أبنائه، ودولة عصرية تسودها الشفافية ومحاربة الفساد.