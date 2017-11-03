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إليكم سبب تدني قيمة المعاشات التقاعدية عن شهر تشرين الثاني!

3
NOVEMBER
2017
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صدر عن وزارة المالية البيان الاتي:

 

"نتيجة المراجعات من قبل المتقاعدين الناتجة عن اعتقادهم بتدني قيمة معاشاتهم التقاعدية عن شهر تشرين الثاني من العام 2017. يهم وزارة المالية ان توضح ما يلي:

 

بتاريخ الاول من تشرين الاول عام 2017 قامت الوزارة بصرف المعاشات التقاعدية استنادا إلى القانون 46 الصادر بتاريخ 21/8/2017, حيث تضمنت المعاشات المصروفة عن شهر تشرين الأول أعلاه:

1. معاش تقاعدي عن شهر تشرين الأول وفقا للسلسلة

2. الفروقات المستحقة عن سلسلة الرتب والرواتب والتي تضمنت صرف الفرق المستحق من 21/ آب/2017 ولغاية 30/9/2017

3. بالاضافة الى استرداد سلفة غلاء المعيشة المصروفة سابقا عن الفترة من 21/ آب/2017 ولغاية 30/9/2017.

 

بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2017 تم صرف المعاشات التقاعدية العائدة لذات الشهر متضمنة الزيادة المستحقة بموجب القانون رقم 46/2017. مما دفع المتقاعدين إلى الإحساس الخاطئ بتدني معاشاتهم التقاعدية مقارنة مع الشهر السابق الذي تضمن فروقات،

 

عليه, يهم وزارة المالية أن توضح أن المعاشات التي حولت إلى المصارف في أول شهر تشرين الثاني، احتسبت بشكل صحيح استنادا إلى المادة 18 من القانون رقم 46/2017.

 

كما تفيدكم الوزراة أنه أصبح بإمكانكم الحصول على إفادة بمعاشكم التقاعدي من خلال المحتسبيات التابعة لها في جميع المناطق اللبنانية".

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