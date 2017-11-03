لبنان ينجو من عمليّة إرهابيّة!

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:





في إطار عمليات الأمن الوقائي، من خلال متابعة ومراقبة النشاطات الإرهابية الجديّة، التي تُشكّل خطراً حقيقياً على لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 28/10/2017، وفي مدينة طرابلس، من توقيف المدعو:



أ. م. (مواليد عام 2001، لبناني)



بالتحقيق معه اعترف بما يلي:





اعتنق فكر تنظيم داعش منذ حوالي السنتين، حيث أخذ يتابع العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التابعة للتنظيم المذكور.





تواصل مع عدد من كوادر التنظيم في سوريا واقتنع بفكرة "الجهاد"، وتنفيذ عمليات انتحارية لصالح "داعش"، ولهذه الغاية قام، من خلال شبكة "الأنترنت"، بتنزيل موسوعات حول كيفية صناعة المتفجرات، والعديد من الفيديوهات حول عمليات اغتيال سابقة تمّ تنفيذها من قبل عناصر "داعش".





قبل حوالي أسبوع من تاريخ توقيفه، تواصل مع كادر في تنظيم "داعش" في سوريا، وأبدى له رغبته واستعداده لتنفيذ عملية انتحارية أو انغماسية في لبنان، على أن يتم توجيهه بهذا الشأن، وقد طلب من الكادر- في حال تعذّر ذلك- مساعدته على الانتقال إلى داخل الأراضي السورية للقتال في صفوف "داعش". وقد تمّ توقيفه قبل ورود الجواب على طلبه.