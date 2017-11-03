أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 تشرين الثاني 2017

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس



قالت مصادر فلسطينية إنها تستبعد أن تمرّ العملية الإسرائيلية التي استهدفت أحد أنفاق غزة وأدّت إلى استشهاد قادة ومقاومين دون ردّ من فصائل المقاومة، وتوقعت أن لا يتأخر الردّ، وأن يؤدّي لتصعيد على جبهات غزة، ويضع «إسرائيل» بين خياري قواعد جديدة للاشتباك خصوصاً مع تسلّم السلطة الفلسطينية الأمن في غزة يقوم على هدنة مديدة أو يتصاعد نحو مواجهة أوسع تصعب السيطرة عليها…

خفايا

رجّحت مصادر سياسية متابِعة أن يكون رئيس الحكومة سعد الحريري كاشف المسؤولين السعوديين بحقيقة الأوضاع الداخلية في لبنان، خصوصاً في ما يتعلّق بالتوازنات السياسية التي لا تميل مطلقاً لمصلحة الفريق الذي يدور في الفلك السعودي. وقدّرت المصادر أن يكون السعوديون، ورغم اطلاعهم على أوضاع حلفائهم الحرجة، طلبوا من الحريري الاستمرار في تصعيد المواقف، لمواكبة العقوبات الأميركية الجديدة ضدّ حزب الله وإيران.

المستقبل: يقال

إنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كلّف فريق عمل درس ملف النفايات في طرابلس تمهيداً لعقد اجتماعات متتالية لهذه الغاية وصولاً إلى إيجاد حلّ عملي لهذه المشكلة يُصار إلى ترجمته في أقرب وقت ممكن.

النهار: أسرار الآلهة

تسجيل المغتربين



تشدّد حملات تسجيل المغتربين على النجاح اللافت من دون أن تظهر الأرقام التي تؤكّد النجاح من عدمه علماً أن المهلة تمتد إلى 20 الجاري....



شيكات بلا رصيد



يقول رجل أعمال بارز ان قضاة يلعبون دور أبو ملحم لكثرة الشيكات من دون رصيد التي ينظر فيها محاولاً توفير حلول حبيّة بين المتقاضين....



البطاطا محجوزة

فشلت حركة الاتصالات مع الأردن لإعادة إدخال البطاطا اللبنانية إلى المملكة....

المطرانان المخطوفان

يؤكّد مطارنة أن لا معلومات لديهم عن المطرانين المخطوفين في سوريا وأن أحداً لا يعلم حقيقة المساعي للافراج عنهما أو معرفة مصيرهما....

الجمهورية: اسرار

تقييم

إستمزج محيطون بأحد المراجع رأي جهات سياسية حول حلقة حوارية جرت أخيراً فجاء التقييم سلبياً.

زيارة

عُلم أن مرجعاً روحياً سيزور دولة أوروبية بعد زيارته دولة عربية وذلك لوضعها في آخر التطورات الحاصلة.

لوم

تلقّى أحد النواب لوماً شديداً من قيادة الحزب الذي ينتمي إليه على خطوة أقدم عليها قبل أيام وأثارت إلتباساً وردود فعلٍ سلبية عليها من أوساط سياسية وشعبية.