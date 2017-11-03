قاذفات نووّية روسيّة فوق المنطقة

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نبيه البرجي-

«لولانا لأنفجر الشرق الأوسط من أدناه الى أقصاه...»! كلام ديبلوماسي روسي في احدى العواصم العربية. القاذفات الأستراتيجية الروسية عبرت مرات عدة، وفي مناسبات مختلفة، أجواء المنطقة لابلاغ من يعنيهم الأمر بأننا سنتصدى لكل محاولة للجؤ الى السلاح غير التقليدي في خدمة مصالح أو استراتيجيات معينة».



تحدث عن تقاطع، بل عن تفاعل، بين المنطقة الهيستيرية في شخصية دونالد ترامب والمنطقة الهيستيرية في شخصية بنيامين نتنياهو. وحين زار هذا الأخير موسكو «قلنا له ان الشرق الأوسط لا يحتاج الى كوارث اضافية، ودون أن تتوقف التداعيات الدراماتيكية عند حدود اسرائيل».

أما ما قيل للملك سلمان بن عبد العزيز فهو التمني بعودة المملكة الى الديبلوماسية الهادئة. الأحداث أثبتت أن الحرائق تمضي على وقع لعبة الدومينو، «ولقد عرضنا وساطتنا لايجاد تسوية لأزمة اليمن. الملك اعتبر أن أزمات المنطقة متداخلة، عضوياً، وأن طهران هي من صنعت كل تلك الأزمات. هذا خطأ كبير».



كاد الملك يقول بالضرب على رؤوس آيات الله. هو الذي يعلم أن تنظيم القاعدة موجود بقوة في الجنوب، كما أن واشنطن تنشط، بصورة أو بأخرى، لابقاء الصراع. على الأقل لكي تبيع مخزونها من القنابل التي يتم ابدالها بقنابل أكثر تطوراً.



الديبلوماسي الروسي لاحظ مدى الغضب السعودي من سياسات رجب طيب أردوغان. الرياض ترى أن الرئيس التركي كان يعمل في الخفاء لضرب الدور السعودي في سوريا، وعلى أساس أن زعامة السنّة في اسطنبول، ولطالما تغنى بمآذن اسطنبول، لا في مكة ولا في الرياض.



لا بل أن اردوغان يرى أن الأسرة السعودية انتزعت خلسة لقب «خادم الحرمين الشريفين». وكان لقب السلطان العثماني الذي يفترض ألا ينتقل الا الى سلطان عثماني.



الديبلوماسي شدّد على «أن تدخلنا كان لضبط الايقاع. نعلم أكثر من غيرنا بالتضاريس السياسية، والايديولوجية، في سوريا. لدينا معلومات عن الصراع بين الدول التي نثرت المليارات في الأنحاء السورية. كل واحدة من هذه الدول كانت تسعى للاستئثار بالطريدة».



سوريا لم تكن لتذهب الى أي من هذه الدول، بل كانت تتجه الى الفوضى العارمة. ولعلها الحرب الأكثر غرابة في التاريخ. أجهزة استخباراتنا كانت ترصد كل شيء داخل تنظيم الدولة الاسلامية كما داخل جبهة النصرة. المعلومات مذهلة حول الدول التي كانت تقدم الدعم المالي، واللوجيستي، وحتى الاعلامي، للتنظيمين اللذين هما على افتراق ايديولوجي قاتل مع هذه الدول».



يشير الى أنه كان واضحاً منذ البداية أن المعارضة السورية ماضية في تصفية نفسها بنفسها. لم يكن التنافس سياسياً وعقائدياً فقط. الصورة تبلورت منذ الجلسات الأولى لما دعي في حينه بـ«المجلس الوطني السوري». سبعة، على الأقل، من أعضاء المجلس تلقوا وعوداً بأ ن يتسلموا مقاليد رئاسة الجمهورية. الفرنسيون يستخدمون الكلمة المركبة التي تجمع بين التراجيديا والكوميديا. هكذا كانت الحال فعلاً. السبعة سقطوا تباعاً على قارعة الطريق.



الأميركيون يلعبون في الزاوية. لا يثقون البتة بالعرب. انهم يلعبون الآن بالورقة الكردية. في وجه بشار الأسد أم في وجه رجب طيب اردوغان «الذي أبلغنا بأن الاستخبارات المركزية كانت ضالعة في المحاولة الانقلابية ضده». قناعته أن المحاولات لم تتوقف.



الديبلوماسي الروسي يشدّد على «اننا مثلما أفهمنا باراك اوباما بتداخل الأمن السوري مع الأمن الروسي، أفهمنا دونالد ترامب الذي، اذ يدور في حلقة مفرغة، جعل بلاده تدور في حلقة مفرغة. سيرغي لافروف أبلغ ريكس تيلرسون بأن أي حرب ضد ايران تعني أن الشرق الأوسط سيتحول الى مستنقع من النيران.هل هذا من مصلحة أميركا؟



