جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان: حملة "خلّي عينك علين"

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" خلّي عينك علين " حملة أطلقتها جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان A.L.O.O. وتتضمّن فحص نظر وتوزيع النظارات مجاناً لمن هم بحاجة لها في عدة مراكز تابعة لجمعية سعادة السماء يعلن عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعي وفي مراكزها. وكان أولها الأحد 29 تشرين الأول في قرية الإنسان - المعيصرة.



ودعماً لهذه الحملة أطلق هاشتاغ #خلّيعينكعلين مع صورة سلفي واشارة باليد على شكل عين👌. وقد لاقى هذا الهاشتاغ اقبالاً مميّز من جميع المعنيين في حقل النظر في لبنان والخارج كما وهناك اقبال ومشاركة ملفتة من وجوه المجتمع العلمية والفنية .