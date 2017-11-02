بعد إعلان فتيات للبيع... OLX ترد وتوضح!

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ردت شركة OLX على جريدة الديار في بيان وتوضيح جاء فيه:

قرأنا في عددكم الصادر في تاريخ 27 تشرين الأول 2017 مقال بعنوان "فتيات للبيع على OLX، فما القصة؟" يهمنا كشركة أوليكس OLX أن نوضح بعض ما ورد في ذلك المقال المتعلّق بعملنا، كما نود أن نؤكد على استعدادنا للمساعدة بكل الطرق الممكنة لمحاسبة الأشخاص الذين استهدفوا الفتاة مستغلين تطبيقنا للأذية. تأخذ شركة أوليكس حوادث مماثلة بجدية كاملة ومتابعة دقيقة، خاصة عندما يستغل فيها بعض الأشخاص من متجاوزي الحدود الأخلاقية والقانونية، ثقة المنصة بمئات الآلاف من مستخدميها ويقومون بأعمال لا تتطابق والثقة المشتركة بين المستخدمين والحرية الممنوحة على المنصة.

وفي حال تم أي تجاوز، أوليكس دائماً مستعدة للتعاون مع من يتعرض لأي إساءة على موقعنا، أو حتى لمحاولة خرق الحدود الأخلاقية والقانونية. وعليه نتعاون مع كل الجهات المعنية من أفراد، وهيئات رسمية لحماية مستخدمينا وعملنا كشركة عالمية يثق بها ملايين المستخدمين.



كما يهمنا التأكيد في أوليكس أننا نسعى جاهدين لترويج استخدام منصتنا بشكل آمن من خلال التثقيف المستمر لمستخدمينا وتوفير ممارسات آمنة خلال عمليات التداول، ويتم تحديث الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني بصورة منتظمة لتقديم الإرشاد للمستخدمين. كل هذا بهدف خلق فرص لا محدودة لمستخدمينا، ومساعدتهم على توفير المال والوقت، وإيجاد ما هم بحاجة اليه من وظائف وأغراض.



ولا بُدّ من ذكر أنّه مع النمو الكبير الذي شهدته أوليكس في لبنان، زادت مخاطر سوء استخدام المنصة من قبل حفنة من مستخدمي المنصة. يهمنا أن نذكر، أن السوق اللبناني أحد أسرع الأسواق نمواً في شبكة أوليكس في المنطقة، مع زيادة عدد المستخدمين بشكل مطرد، بحيث سيصل بفترة سريعة الى مليون مستخدم تقريباً شهرياً. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ جزء من تطور ونضوج السوق وكسب الخبرة لدى المستخدمين يكمن في أن يُصبح المستخدم أكثر وعياً حيال هذه الحالات وبأن يُبلّغ عن أي إعلانات مشبوهة مباشرة وذلك حفاظاً منه على أمنه وأمن اللبنانيين الآخرين من الاحتيال.

تتّخذ منصة أوليكس التدابير اللازمة للحدّ من إعلانات مسيئة أو مبهمة أو مغشوشة أو غير قانونية مستعينةً بوسائل تقنيّة وموارد بشريّة للمراقبة والتدقيق الأكثر تشدّدًا في منع إعلانات ومصطلحات تنطوي على رسائل كاذبة أو كلمات مُخلة بالآداب، وبعد التدقيق التقني يتم الإشراف اليدوي أو المراقبة اليدوية/الإنسانية لبعض الفئات من الاعلانات.



والجدير بالذكر أنّ فريقنا من المهندسين يعملون حالياً على إدخال خاصية "رمز التحقق من المستخدم" الذي يطالب المستخدمين بتقديم رقم هاتفهم قبل وضع إعلان أو تعديل البيانات أو تغيير كلمة السر أو إلغاء الحساب. من ثم يتم إرسال رمز التحقق من المستخدم إلى الموبايل عبر الرسائل النصية القصيرة، لضمان التحقق من هوية المستخدم قبل إنهاء هذه الإجراءات الهامة.



ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أنّه يمكن التبليغ عن أي إعلان من خلال الضغط على الزر الخاص بشكل راية وهي ظاهرة في أسفل جميع الإعلانات من جهة اليسار (إذا كان الشخص يستخدم التطبيق باللغة العربية - وإلى اليمين بالعكس)، بحيث يصل تنبيه تلقائي إلى فريق خدمة العملاء، الذي يقوم بدوره بالتقصي عن الإعلان يدويا، وإلغائه إذا ما دعت الحاجة. والجدير بالذكر أنّه بالضغط على هذا العلم لا يعني إرسال رسالة إلى موظفي خدمة العملاء في أوليكس، بل هو عبارة عن مجرّد تبليغ عن الاعلان. إن كان المستخدم يريد التواصل مع فريق العمل، يجب أن يكون ذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تعبئة استمارة إتصل بنا الموجودة على الموقع.