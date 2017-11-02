living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد إعلان فتيات للبيع... OLX ترد وتوضح!

2
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ردت شركة OLX على جريدة الديار في بيان وتوضيح جاء فيه: 

قرأنا في عددكم الصادر في تاريخ 27 تشرين الأول 2017 مقال بعنوان "فتيات للبيع على OLX، فما القصة؟" يهمنا كشركة أوليكس OLX أن نوضح بعض ما ورد في ذلك المقال المتعلّق بعملنا، كما نود أن نؤكد على استعدادنا للمساعدة بكل الطرق الممكنة لمحاسبة الأشخاص الذين استهدفوا الفتاة مستغلين تطبيقنا للأذية. تأخذ شركة أوليكس حوادث مماثلة بجدية كاملة ومتابعة دقيقة، خاصة عندما يستغل فيها بعض الأشخاص من متجاوزي الحدود الأخلاقية والقانونية، ثقة المنصة بمئات الآلاف من مستخدميها ويقومون بأعمال لا تتطابق والثقة المشتركة بين المستخدمين والحرية الممنوحة على المنصة.

وفي حال تم أي تجاوز، أوليكس دائماً مستعدة للتعاون مع من يتعرض لأي إساءة على موقعنا، أو حتى لمحاولة خرق الحدود الأخلاقية والقانونية. وعليه نتعاون مع كل الجهات المعنية من أفراد، وهيئات رسمية لحماية مستخدمينا وعملنا كشركة عالمية يثق بها ملايين المستخدمين.


كما يهمنا التأكيد في أوليكس أننا نسعى جاهدين لترويج استخدام منصتنا بشكل آمن من خلال التثقيف المستمر لمستخدمينا وتوفير ممارسات آمنة خلال عمليات التداول، ويتم تحديث الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني بصورة منتظمة لتقديم الإرشاد للمستخدمين. كل هذا بهدف خلق فرص لا محدودة لمستخدمينا، ومساعدتهم على توفير المال والوقت، وإيجاد ما هم بحاجة اليه من وظائف وأغراض.


ولا بُدّ من ذكر أنّه مع النمو الكبير الذي شهدته أوليكس في لبنان، زادت مخاطر سوء استخدام المنصة من قبل حفنة من مستخدمي المنصة. يهمنا أن نذكر، أن السوق اللبناني أحد أسرع الأسواق نمواً في شبكة أوليكس في المنطقة، مع زيادة عدد المستخدمين بشكل مطرد، بحيث سيصل بفترة سريعة الى مليون مستخدم تقريباً شهرياً. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ جزء من تطور ونضوج السوق وكسب الخبرة لدى المستخدمين يكمن في أن يُصبح المستخدم أكثر وعياً حيال هذه الحالات وبأن يُبلّغ عن أي إعلانات مشبوهة مباشرة وذلك حفاظاً منه على أمنه وأمن اللبنانيين الآخرين من الاحتيال.
تتّخذ منصة أوليكس التدابير اللازمة للحدّ من إعلانات مسيئة أو مبهمة أو مغشوشة أو غير قانونية مستعينةً بوسائل تقنيّة وموارد بشريّة للمراقبة والتدقيق الأكثر تشدّدًا في منع إعلانات ومصطلحات تنطوي على رسائل كاذبة أو كلمات مُخلة بالآداب، وبعد التدقيق التقني يتم الإشراف اليدوي أو المراقبة اليدوية/الإنسانية لبعض الفئات من الاعلانات.


والجدير بالذكر أنّ فريقنا من المهندسين يعملون حالياً على إدخال خاصية "رمز التحقق من المستخدم" الذي يطالب المستخدمين بتقديم رقم هاتفهم قبل وضع إعلان أو تعديل البيانات أو تغيير كلمة السر أو إلغاء الحساب. من ثم يتم إرسال رمز التحقق من المستخدم إلى الموبايل عبر الرسائل النصية القصيرة، لضمان التحقق من هوية المستخدم قبل إنهاء هذه الإجراءات الهامة.


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى أنّه يمكن التبليغ عن أي إعلان من خلال الضغط على الزر الخاص بشكل راية وهي ظاهرة في أسفل جميع الإعلانات من جهة اليسار (إذا كان الشخص يستخدم التطبيق باللغة العربية - وإلى اليمين بالعكس)، بحيث يصل تنبيه تلقائي إلى فريق خدمة العملاء، الذي يقوم بدوره بالتقصي عن الإعلان يدويا، وإلغائه إذا ما دعت الحاجة. والجدير بالذكر أنّه بالضغط على هذا العلم لا يعني إرسال رسالة إلى موظفي خدمة العملاء في أوليكس، بل هو عبارة عن مجرّد تبليغ عن الاعلان. إن كان المستخدم يريد التواصل مع فريق العمل، يجب أن يكون ذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تعبئة استمارة إتصل بنا الموجودة على الموقع.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout