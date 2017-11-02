بالفيديو: تعنيف الاطفال لا يزال من دون معالجة في لبنان

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نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر حسابها على الفيسبوك فيديو عن تعنيف الاطفال الذي لا يزال من دون معالجة في لبنان.

اشتكت احدى السيدات من اعتداء تعرض له ابنها مهدي حمو والبالغ من العمر سبع سنوات من قبل من أئتمنته على تعليم ابنها وهم الطاقم التعليمي في مدرسة "ثانوية الامير" الواقعة في منطقة برج البراجنة.

وافادت والدة ان ابنها دائما ما يتعرض للتعنيف مع غيره من الاطفال في المدرسة ودائما ما كانت تقدم الشكوى تلو الشكوى الى مدير المدرسة ولكن من دون جدوى، ولكنها المرة الاولى التي يعود ابنها الى منزل واثار العنف وعلامات الاعتداء ظاهرة على جسده الغض.

وكما قال الطفل مهدي في الفيديو التالي، فان المعلمة والتي لا يعلم اسمها الا انها "حاطه عوينات" قد قامت بغرز اظافرها في ذراعه مما سبب له الم مبرح وندوب ظاهرة جعلته يكره العودة الى المدرسة لما شكلته هذه المؤسسة التعليمية من اذى نفسي وجسدي له.

وناشدت الام وزير التربية مروان حمادة عبر صفحة وينيه الدولة التدخل ووضع حد للمارسات للشاذة التي تمارس في المدارس الخاصة والرسمية في غياب تام عن الدور الرقابي من وزارة التربية عما يحدث داخلها والوحشية التي يعامل بها الاطفال.