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7 ملايين نسمة في لبنان ... اللبنانيون أقلية والأجانب أكثرية من 188 بلداً

2
NOVEMBER
2017
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فيما يدور نقاش حاد في اللجنة الوزارية تمهيداً لطرح ملف النازحين على طاولة الحكومة، ووسط حديث عن مسودة شبه نهائية تُناقش، على ان تجتمعَ مجموعة من الاختصاصيين من الوزارات المعنية للبحث فيها، اليكم وقفة مع ارقام و احصائات مخيفة ....

حيث بات لبنان بلد الاستيطان لجنسياتٍ من 188 دولة ، عدا عن النزوح السوري و الفلسطيني الكثيف فبحسب شركة ستاتيستيكس ليبانون اكثر من نصف سكان لبنان غير لبنانيين و يقدرون ب 51.99% و 48.01% لبنانيين .تقدر احصائات ستاتيستيكس ليبانون ان مجموع عام القاطنين في لبنان يبلغ عددهم 7.413.000

عدد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين يقدر ب 2.207.000

عدد الجنسيات الاخرى يبلغ 329.000

فيما مجموع اللبنانيين يبلغ 4.877.000 

اذا لبنان اليوم و بحسب هذه الارقام يتحول تدريجياً الى بلد استيطان لمئاتٍ الاف غير اللبنانيين المنشرين في محافظاتِه كلها، فيما هو يبحث عن ابنائِه في بلاد الانتشار.


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