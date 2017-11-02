7 ملايين نسمة في لبنان ... اللبنانيون أقلية والأجانب أكثرية من 188 بلداً

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فيما يدور نقاش حاد في اللجنة الوزارية تمهيداً لطرح ملف النازحين على طاولة الحكومة، ووسط حديث عن مسودة شبه نهائية تُناقش، على ان تجتمعَ مجموعة من الاختصاصيين من الوزارات المعنية للبحث فيها، اليكم وقفة مع ارقام و احصائات مخيفة ....



حيث بات لبنان بلد الاستيطان لجنسياتٍ من 188 دولة ، عدا عن النزوح السوري و الفلسطيني الكثيف فبحسب شركة ستاتيستيكس ليبانون اكثر من نصف سكان لبنان غير لبنانيين و يقدرون ب 51.99% و 48.01% لبنانيين .تقدر احصائات ستاتيستيكس ليبانون ان مجموع عام القاطنين في لبنان يبلغ عددهم 7.413.000



عدد اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين يقدر ب 2.207.000



عدد الجنسيات الاخرى يبلغ 329.000



فيما مجموع اللبنانيين يبلغ 4.877.000



اذا لبنان اليوم و بحسب هذه الارقام يتحول تدريجياً الى بلد استيطان لمئاتٍ الاف غير اللبنانيين المنشرين في محافظاتِه كلها، فيما هو يبحث عن ابنائِه في بلاد الانتشار.