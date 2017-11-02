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اليوم تمرُّ مئةُ عامٍ كاملة على وعد بلفور

2
NOVEMBER
2017
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اليوم تمرُّ مئةُ عامٍ كاملة على وعد بلفور . مئةُ عامٍ على ضياعِ فلسطين بالقوّة ، قبل أن تضيعَ بالفعل وبالقوّة ...مئةُ عامٍ ، ولم يَحفظ كثيرُنا بعد، أنّ الرّجلَ الذي ارتكب الوعدَ القاتل، إسمه arthur james ، وأنّ بلفور هو إسمُ المنطقة التي حَمَل لقبَ إقطاعِها ، قبل أن يَتحكَّمَ باقتطاعِ وطنٍ كاملٍ لكيانٍ غاصب ...مئةُ عامٍ، ولم يدُرك كثيرُنا بعد، مَغزى تلك الطُرفة المُعبّرة، عن تظاهرةٍ عربيةٍ حاشدة، انطلقت بشعارْ "فليسقُط وعد بلفور"، وانتهت بهَوْبرة: فليسقُط واحِد من فوق ...مئةُ عامٍ ، تمرُّ اليوم. فيما أبو مازن يطالب بريطانيا، صاحبة الوعد، بتصحيحِ الخطأ ، ونتيناهو يزورها شاكراً . وفيما لندن نفسُها، الخارجة من أوروبا التي خرَجت منها الصّهيونية إلى أرضِ فلسطين، تحتفل بوَعدِها، بأنها باقية عليه ...



مئةُ عامٍ، والعرب يهاجمون بلادَهم .ويستبدلون قضيتَهم المركزية بمركز إيران. بينما طهران تستقبل القيصرَ الروسيَ الجديد، بعدما كانت بلادُه الماركسية أولَ من اعترف باسرائيل ...وحدَه الفلسطيني يُحيي الذكرى وحيداً . وحيداً في شَتاته . وحيداً في بقايا بيوته.تماماً كما كتب له وعنه ومعه محمود درويش:"لماذا ترَكْتَ الحصانَ وحيداً؟ ... لكي يُؤنِسَ البيتَ يا ولدي ، فالبيوتُ تموتُ إذا غاب سُكانُها" …في لبنان، تمرُّ مئويةُ وعد بلفور، وسْط سؤالٍ مكتوم: هل مِن وَعدٍ آخَر بوطننا؟ هل ثمّة إقطاعيٌ آخَر من بلادٍ بعيدةٍ أو قريبة، أعطى وعداً سرّياً لشعبٍ سرقوا وطنَه أو دمروه، بأنْ يكونَ لبنان "إسرائيلَه" الثانية؟ ...لماذا السؤال؟ لأنّ على أرضنا اليوم أكثر من سبعة ملايين نسمة . أقليةٌ منهم لبنانيون . أما أكثريَتُهم فأجانب ، ومن 188 بلدأ ، فقط لا غير ... مَن هم؟ كل التفاصيل،ضمن النشرة المسائية
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