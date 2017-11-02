تويني: نطالب مجلس الأمن بمنع ممارسات إسرائيل العدوانية الماكرة

A + A -

صدر عن الوزير نقولا تويني التصريح التالي:

للمرة الثالثة على التوالي وخلال شهر واحد اعتدى الطيران الاسرائيلي على سوريا من خلال الأجواء اللبنانية.

ان استعمال لبنان كمنصة لإطلاق الصواريخ على سوريا هو أمر محظور بموجب القرار ١٧٠١ ويشكل أيضاً اعتداءً على سيادة لبنان.

نطالب مجلس الأمن كما نطالب الدول الفاعلة بمنع هذا التصرف العدائي لإسرائيل في ممارساتها العدوانية الماكرة مجدداً على لبنان أولاً وسوريا ثانياً في ضرب العمق السوري، واحتياط الطيران الإسرائيلي من نظام دفاع الجو السوري والروسي بالضرب من الأجواء اللبنانية.