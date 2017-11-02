living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيان صادر عن حزب الله

2
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أصدرت التعبئة التربوية في "حزب الله" البيان الآتي:
"مرة جديدة يتقدم الطلاب إلى ساحة من ساحات حقوقهم وواجباتهم بخوضهم الانتخابات الطالبية في الجامعة اليسوعية، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية فأتموا هذا الحق والواجب بالجدارة المعقودة عليهم في وطن يستحق ان تبذل في سبيله كل الجهود لتثبت له الريادة في حمل شعلة تحرير الأرض والإنسان.


فلطلاب الجامعة اليسوعية تتقدم التعبئة التربوية بالتهنئة على انجازهم هذا الاستحقاق السنوي على أمل ان يضاف إليه إنجازات أخرى في مجالات العلم والمعرفة.


ورغم فرح القطاع الطالبي والتربوي بانتخابات الجامعة اليسوعية، الا ان غصة تنتاب نظراءهم في الجامعة اللبنانية باعتبار انهم لا يزالون محرومين حقا إنسانيا لهم ينتظرون ان يفرج عنه مجلس جامعتهم الوطنية، فيتاح لهم القيام بواجبهم تجاه زملائهم في الجامعة، فيطالبوا بحقوقهم من موقعهم الحق في مجلس الجامعة فتتحسن ظروفهم الإدارية والتعليمية والاجتماعية.



والحري بالجامعة اللبنانية ان تكون سباقة في تقديم النموذج لناحية واجباتها تجاه أساتذتها وموظفيها، ولكن الأحرى والأوجب ان تكون كذلك، أو ان تقدم مصلحة طلابها على ما عداها من أمور أخرى، فالغاية من أصل وجود الجامعة هو تخريج طلاب مميزين تقدمهم لوطنهم وأهلهم ومجتمعهم ذخيرة مؤهلة لقيادة الوطن وصناعه ريادته.



إن التعبئة التربوية تستغرب تغييب مجلس الجامعة قضية انتخابات الطلاب في الجامعة عن قضاياها، وحرمانهم حقا من حقوقهم، وتعتبر هذا التغييب معيبا في حق من يمنع إقراره. ان التعبئة التربوية تعتبر عدم إجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة انتقاصا للجامعة ودورها الوطني، لغياب الطلاب عن مجلسها، وبإجرائها يسجل للجامعة والمجلس انجازا غاب عنها ثماني سنوات وبوصول ممثلي الطلاب إلى موقعهم الطبيعي يكتمل عقد مجلسها وتستعاد الحقوق إلى أصحابها.



ان التعبئة التربوية تطالب مجلس الجامعة اللبنانية بإصدار قرار إجراء الانتخابات الطالبية في الجامعة في أسرع وقت ممكن، وتطالب المنظمات الطالبية والشبابية إلى رفع الصوت لتحقيق هذا المطلب الانساني النبيل". 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout