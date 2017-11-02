الرئيس عون: الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل عليها لبنان سترسم توجهات اقتصاده للسنوات المقبلة

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اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان ما انجز خلال السنة الاولى من عهده، في مجالي الاستقرار الامني والتشكيلات القضائية، يوفر الاجواء الملائمة لتطوير الاقتصاد اللبناني والتشجيع على الاستثمار للنهوض بالبلاد من جديد. وابلغ الرئيس عون وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه ان اقرار الموازنة وتحديد الانفاق والايرادات يضع حدا للهدر ويؤمن الانتظام المالي الذي غاب طوال 12 سنة. وشدد رئيس الجمهورية على ان اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية على اساسه في الربيع المقبل سوف يعطي العمل الديموقراطي في لبنان قيمة مضافة ويمكّن اللبنانيين من انتاج مجلس نيابي يعبر عن طموحاتهم وامالهم. ولفت الى ان صورة لبنان الخارجية استعادت القها وحضورها، وإن الزيارات التي قام بها الى عدد من الدول العربية والاجنبية أعادت لبنان الى خريطة الاهتمامات الدولية.



وكشف الرئيس عون ان الرؤية الاقتصادية الجديدة التي يعمل لتحقيقها بالتعاون مع الحكومة سوف ترسم التوجهات الضرورية للاقتصاد اللبناني في السنوات المقبلة، وستحدد القطاعات الانتاجية التي تحقق النمو الاقتصادي المنشود، لاسيما وأنها ستتضمن مشاريع نموذجية تساعد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في لبنان. وشدد رئيس الجمهورية على ان الاستقرار الامني يبقى الاساس وإن القوى العسكرية والامنية تواصل من خلال العمليات الاستباقية التي تقوم بها ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة بعدما نجحت في تحرير الجرود من المنظمات الارهابية، ما يعزز الثقة بالوضع الامني في البلاد ويفعّل الزيارات والمؤتمرات الاقليمية والدولية التي تعقد فيها.



وكان الدكتور طربيه هنأ الرئيس عون في مستهل الاجتماع بمرور السنة الاولى من العهد، متمنياً أن تشهد السنوات الآتية المزيد من التقدم والخير للبنان واللبنانيين.وعرض مع أعضاء الوفد لنتائج الاجتماعات التي عقدت في واشنطن في ما خصّ الاجراءات التي تتخذها الادارة الاميركية حول العقوبات ودور المصارف اللبنانية، والتدابير التي اتخذتها للتفاعل معها بالتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان. وشدد الدكتور طربيه على ان الوفد المصرفي اللبناني حصل على تأكيدات من جميع المسؤولين الذين التقاهم أن لا استهداف للقطاع المصرفي اللبناني إذا استمر في التقيد بالقواعد الموضوعة. كما تناول النقاش الواقع الاقتصادي في البلاد والتطورات الراهنة.



تصريح طربيه

وبعد اللقاء أدلى الدكتور طربيه بالتصريح التالي:" زرنا فخامة رئيس الجمهورية كجمعية مصارف، أولاً لمناسبة مرور سنة على العهد الرئاسي، وثانياً لاطلاعه على نشاط الجمعية في الولايات المتحدة خلال الاسبوعين الاخيرين، إن كان عبر مشاركتها في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، او في المؤتمر الذي نظمه البنك الفدرالي الاميركي في نيويورك."



واشار الى أن " الموضوع الابرز الذي يهم لبنان واللبنانيين هو العقوبات على حزب الله الذي لا يزال يتفاعل على الصعيد التشريعي وهو موضع مداولات مستمرة، بحيث ان هناك قانونا قد أعد وتجرى عليه تعديلات وحوارات بين مجلس الشيوخ والكونغرس الاميركي. ونحن، كقطاع مصرفي لنا مداخلة مهمة في هذا الموضوع تتعلق فقط بالشق الذي يتناولنا، وهو تحييد القطاع المصرفي عن العقوبات والتدابير، كي نجنبه اي انعكاسات سلبية لهذه العقوبات التي لا شك أنها تؤثر على لبنان وعلى الاوضاع في المنطقة وحزب الله. فهناك تشدد كبير في هذا الموضوع من قبل الادارة الاميركية الجديدة وحاولنا، ونسعى وسنبقى دائماً ساعين لمنع الضرر عن القطاع المصرفي."



وأكد طربيه ان جمعية المصارف تلقت "تأكيدات بأن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف اطلاقاً بهذه العقوبات طالما انه يتقيد بقواعد الامتثال الجارية سابقاً، و قد اخذ لبنان على عاتقه عبر تعاميم صادرة عن البنك المركزي التقيد بالاجراءات الدولية التي تتناول موضوع العمل المصرفي. وكان هناك أيضاً تأكيد على الثقة بالمصرف المركزي وحاكمه الذي يشرف على إداء القطاع المصرفي اللبناني الذي لا يزال حتى اليوم ناجحاً وجرى التنويه به في كل الظروف."



نقيب المحامين

واستقبل الرئيس عون نقيب المحامين في بيروت الاستاذ انطونيو الهاشم الذي عرض لأبرز ما تحقق من انجازات خلال فترة رئاسته لنقابة المحامين في بيروت، شاكراً رئيس الجمهورية على التعاون الذي لقيه لاسيما في ما يتعلق بمطالب المحامين وجسم العدالة ككل.



مجلس ادارة مستشفى البوار الحكومي

والتقى رئيس الجمهورية مجلس الادارة الجديد لمستشفى البوار الحكومي برئاسة الدكتور اندريه قزيلي الذي شكر رئيس الجمهورية على الثقة التي اولاها ومجلس الوزراء لرئيس واعضاء مجلس الادارة، عارضا للواقع الراهن للمستشفى من النواحي الادارية والطبية والتقنية.



وتمنى الرئيس عون التوفيق لمجلس الادارة الجديد واعداً بمتابعة حاجات المستشفى مع الدوائر المعنية. وشدد رئيس الجمهورية على حق المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية ومن واجب الدولة توفير كل ما من شأنه أن يؤمن هذا الحق.