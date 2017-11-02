داعشي استرالي - لبناني بقبضة قوى الامن.. يكشف معلومات عن التنظيم!

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اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان نتيجة رصد ومتابعة حثيثة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف الارهابي: ا. م. (مواليد 1999- استرالي - لبناني) لإنتمائه الى " داعش" ومحاولة السفر الى سوريا للالتحاق بالتنظيم.

وبالتحقيق معه تبين أنه أقام في سيدني لعدة سنوات، وإعتنق الفكر المتطرف من خلال متابعته الاصدارات والفيديوهات التي تصدر عن التنظيم عبر الانترنت، وأنه حضر الى لبنان بتاريخ 20/08/2017 من أجل الدخول الى سوريا والالتحاق بالتنظيم متستراً بلبنان كغطاء بغية الاستحصال على جواز سفر من السلطات الاسترالية وإذن سفر لمغادرة استراليا من دون لفت إنتباهها.

بعد وصوله الى لبنان تواصل مع أعضاء في " داعش" في سوريا عبر الانترنت، فتم ربطه مع منسق للتنظيم في احدى الدول المجاورة حيث شرح له خطة سفره ومراحلها الى سوريا.

أوقفته شعبة المعلومات قبل يومين من موعد سفره، مدلياً بمعلومات عن مقاتلين استراليين إلتحقوا بالتنظيم، وعن مؤيدين وداعمين وممولين لـ "داعش" في استراليا.

أودع الموقوف القضاء المختص بناءً على إشارته.