living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صدمة سيطرت على الأهالي وعلى الوالدة والوالد.. جريمة قتل الطفل اللبناني هزّت الضمير الإنساني

2
NOVEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعدما عاشت عكار حالاً من الذهول إثر قتل الطفل مهند الخالدي، في ظلّ صدمة سيطرت على الأهالي وعلى الوالدة والوالد، قبضت دوريةً من مكتب حلبا في فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أمس على المشتبه به المدعو محمود محمد كنعان الملقب بـ»السانس» بعد عمليات تحرّيات ومتابعة.وكان وفد موسّع مشترَك، ضمّ بلدية ومخاتير وفاعليات بلدتي فنيدق ومشمش، زار عائلة الطفل مهند الخالدي في خيمة العزاء الخاصة مواسياً، بدعوة من بلدية مشمش مسقط رأس الطفل الذي وُجد مقتولاً قبل أيام ومرميّاً في أحد براميل المياه في منطقة تل الزراعة - عكار.
 
واعتبر رئيس بلدية مشمش محمد عمر بركات أنّ «هذه الجريمة المأسوية ارتُكبت ضد الطفولة والبراءة، وكلّنا هنا اليوم ليس فقط لنُواسي آل الخالدي إنما لنقفَ وقفةً واحدة إلى جانب الطفولة البريئة، فمَن قتله هو مجرم سفّاح، وهو من الذين يعيثون فساداً في الأرض، ونطالب رئيس الجمهورية ورئيسَي مجلس النواب والحكومة بإعطاء التوجيهات للقضاء لإنزال العقاب اللازم بحق القاتل»، شاكراً «أهلنا من وجهاء وفاعليات فنيدق وبلديتها ومخاتيرها على الموقف المشرّف بالوقوف إلى جانب الضحية والبريء ضد الظالم المعتدي».
 
كذلك، أيّد رئيس بلدية فنيدق أحمد عبدو البعريني كل ما جاء على لسان بركات، مشدّداً على القضاء والأجهزة الأمنية إنهاء هذا الملف سريعاً ومعاقبة الجاني.
 
بدوره، قال عَم الطفل الشيخ سيف الدين الخالدي: «هذا مقام للبحث عن الطفولة، فالشاب القاتل مَن الذي ربّاه ومَن الذي ضحك له عندما كان يحمل سكيناً؟ مَن أعانه على ظلمه فأعطاه القوة والإصرار ليمثّل بهذه الجريمة؟ هناك خوفٌ كبير بعد الجريمة في المدرسة بدوامَيها اللبناني والسوري.
 
يجب تحديد المسؤوليات، والمطلوب بإسم الحضور وبإسم براءة الطفل والطفولة أن نقول لجميع المسؤولين والمعنيين: تعالوا نتعاون على كشف الجريمة والوصول إلى معاقبة المجرم».
 
أمّا مختار فنيدق علي إسماعيل، فاعتبر أنها «قضية كل ضمير حي، ونحن وجهاء وفاعليات فنيدق هنا اليوم مع أهلنا آل الخالدي من مشمش مطالبين في الإسراع بمعاقبة الجاني».
 
وكانت زوجة عم الطفل أشارت قبل القبض على القاتل إلى أنّ «المنطقة كلها تعيش حالة خوف من المدعو «سانس» المشتبه به بقتل الخالدي، فالجميع خائفون على أطفالهم ونسائهم إن لم يتمّ التوصّل إلى القبض عليه في أسرع وقت وكشف ملابسات القضية».
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout