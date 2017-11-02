أسرار الصحف ليوم الخميس 2 تشرين الثاني 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

مع تأكيد معظم القوى السياسية والحزبية إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في أيار المقبل، وإطلاق عمل الماكينات الانتخابية، بدأ البحث في الكواليس في التحالفات المتوقعة والتي لن تكون في بعضها بحسب التحالفات السياسية، كما يشمل البحث إعادة ترشيح عدد من النواب الحاليين في دوائر غير الدوائر التي ترشحوا ونجحوا فيها سابقاً، وذلك خشية ان يقصيهم القانون النسبي هذه المرة.



كواليس

تساءلت مصادر عراقية عن سرّ التناقض بين الإعلان الأميركي والسعودي عن دعم النجاح العراقي في منع انفصال كردستان من جهة، ومن جهة مقابلة اعتبار الإجراءات التي أدّت إلى هذا النجاح سواء ما يتصل بالتعاون مع حزب الإتحاد الوطني الكردستاني أو بتحرّك الحشد الشعبي والجيش العراقي نحو كركوك جزءاً من خطط إيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب، وليست خطوات عراقية جريئة لإنهاء الانفصال، ولو كان ذلك بمساعدة إيران كما هو حال الانتصار على داعش…

النهار: أسرار الآلهة

مخيم الضبية

نفى مدير مركز مجمع الكنائس للخدمة الاجتماعية في مخيم ضبيه ابتزاز قوى أمنية للأهالي للسماح لهم بترميم منازلهم علماً أن الخبر مصدره أبناء المخيم أنفسهم....

تداعيات القرار



تتوقّع أوساط سياسيّة أن تكون للقرار الاتهامي في القضايا الثلاث المترابطة مع ملف اغتيال الرئيس الحريري، تداعيات سواء قبل الانتخابات المقبلة أو خلالها. ...

الجمهورية: أسرار

مؤتمر

قال أحد النواب إن مؤتمراً دولياً من أجل لبنان لن يُعقد هذه المرة إذا لم تُنفِّذ الحكومة اللبنانية شروطاً مُسبقة.

تشاور

سيلتقي مرجع بارز حلفاء له وسيزور قيادات للتشاور في نتائج محادثات مهمّة أجراها في الخارج.

دفاع

لاحظت أوساط سياسية دفاع كتلة نيابية عن خطوة اعتُبرت إستفزازية بالنسبة الى حلفائها وشريحة واسعة من اللبنانيين.

المستقبل: يقال

إنّ تقارير ديبلوماسية غربية كشفت النقاب عن معلومات تفيد بأن إحدى أبرز النقاط المُدرجة على جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي إلى طهران تتمحور حول الاتفاق على إنشاء 3 مفاعل نووية لإيران.