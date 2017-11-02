ماذا حدث لأصدقاء المعارضة السورية “غير المخلصين”

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قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن حقبة الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته تتجه نحو النهاية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد سوريا موحدة لا يكون للأسد أي دور فيها.





وتساءلت مجلة “فورين أفييرز” الأمريكية، في تقرير لها، أمس عما حدث لمن كانوا يدعمون المعارضة السورية، مشيرة إلى أنهم أصدقاء غير مخلصين.

ويبدو تصريح تليرسون مرتبكًا ولا يوافق الواقع، وفقًا للمجلة التي أشارات إلى أنه يأتي من مسؤول بالولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبر رئيسها دونالد ترامب أن سوريا أشبه بـ”وحل رملي” يجب على أمريكا ألا تنجر إليه.

فالرئيس السوري لا يبدو أنه سيرحل بصورة سريعة، وواشنطن تعرف ذلك في ذات الوقت الذي يعاني فيه منافسوه من فوضى وتفكك.

وخلال السنوات الماضية، استطاعت قواته أن تستعيد مدينة حلب التي كانت واحدة من النقاط الحصينة للمعارضة، ولم يبق من المناطق الساعية للإطاحة به إلا مناطق يهيمن عليها الجهاديون الذين لا يستطيعون الحصول على الدعم الدولي اللازم لإنجاح مساعيهم.

ويعزي منافسو الرئيس السوري بشار الأسد انتصاراته التي حققها على الأرض إلى الدعم الروسي والإيراني، وفقًا للمجلة التي أشارت إلى أن هذا الأمر صحيح وأن وضع الأسد كان سيصبح أكثر سوءًا من دون هؤلاء الحلفاء وربما تم قتله.

فقبل 5 سنوات كان الأسد يواجه موجة واسعة من الانشقاقات في صفوف الجيش، وكان العديد من المراقبين يرون أنه على طريق الرحيل، وفي ذات السياق شكلت أمريكا وفرنسا تحالفًا تحت مسمى “أصدقاء سوريا”.

وكان أول مؤتمر لأصدقاء سوريا في تونس عام 2012، الذي ضم العديد من الدول كان أبرزها أمريكا وفرنسا والسعودية وتركيا وبريطانيا وقطر، وتلاها 3 اجتماعات أخرى في ذات العام في إسطنبول وباريس ومراكش.

وكان هدف كل تلك الاجتماعات هو دعم المعارضة السورية لمنحها قدرًا من الشرعية الدولية ودعم جهودها للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

ولفتت المجلة إلى أن هدف المشاركين في تلك الاجتماعات كان تحقيق مصالح شخصية أو السير في فضاء واشنطن، لكنهم جمعيًا تراجعوا عندما أدركوا أن إزالة الأسد من السلطة تتطلب عنفا هائلا بصورة لا توافق مصالحهم.