غارة إسرائيلية على الحدود اللبنانية - السورية!

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أفادت مراسلة RT في سوريا بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة حسياء بريف حمص الجنوبي وبأن المعلومات الأولية تفيد بأن الغارة استهدفت مخازن أسلحة على الحدود السورية اللبنانية.

وأكدت المراسلة أن الدفاعات الجوية السورية ردت بإطلاق عدد من الصواريخ المضادة (أرض – جو).

ووفقا لقناة "i24news" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تحددها، فقد نفذت طائرة إسرائيلية غارتين اثنتين على هدف تابع لحزب الله اللبناني في الجانب السوري للسلسلة الشرقية على الحدود مع لبنان.

من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات عسكرية إسرائيلية نفذت غارات على مواقع بريف حمص في سوريا، مشيرة إلى أن الجيش السوري رد عليها بصاروخ أرض جو.

وأشارت صحيفة يديعوت إلى أن مصادر لبنانية أكدت أن الطائرات الإسرائيلية نفذت القصف من فوق جبل لبنان، حيث سمعت هناك صوت انفجارات من على الحدود السورية اللبنانية.