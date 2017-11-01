بيطار معزيا بالطفل الشهيد مهند الخالدي

A + A -

اعرب رئيس التعاون الدولي لحقوق الانسان المحامي الدكتور زياد بيطار عن تضامنه مع اسرة الطفل الشهيد مهند الخالدي وقال في بيان

بكثير من الأسى والألم تلقينا خبر وفاة ولدكم مهند الخالدي،

بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل ونتقدم اليكم بتعازينا القلبية الحارة،

ربط الله على قلوبكم، وأعانكم على مصيبتكم؛

اني بخالص مشاعر الأسى أكتب إليكم، في سبيل مشاطرة حزنكم، وتخفيف ألمكم،

أمام هذه الجريمة الشنعاء لايمكن الا أن نطالب القضاء والاجهزة الامنية بالقبض بأسرع وقت ممكن على الجاني لانزال أقسى العقوبات به عارضين عليكم المساعدة والمساندة بما أمكن.