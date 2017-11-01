امير الكابتاغون الى الواجهة من جديد

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في محكمة الجنايات في قصر العدل في بعبدا جلسة ثانية عقدت الاربعاء في قضية تهريب طنين من حبوب الكبتاغون على متن الطائرة الملكية التابعة للامير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود المتعارف عليه بأمير الكبتاغون.



في الجلسة الاولى قرر رئيس محكمة الجنايات القاضي عبد الرحيم حمود محاكمة غيابية لكل من علي فياض اسماعيل، حسن جعفر، خالد الحارثي ، مروان الكيلاني ومحمد الرويلي.



في جلسة اليوم قرر القاضي حمود محاكمة غيابية لكل من الاظناء زياد الحكيم، مبارك الحارثي وبندر الشراري بعدما طلب المحكمة تبليغهم لصقا في الجلسة الاولى.اما الموقوفان الذين حضرا الى جلسة الاستجواب، فهما الامير عبد المحسن بن وليد آل سعود ومساعده يحيي الشمري. ادخلت الشرطة القضائية الموقوفين من الباب الخلفي لقاعة المحكمة عكس المرة السابقة التي دخل فيها الامير المتأنق الباب الرئيسي. متأنق كان الامير اليوم ايضا من دون حذائه الاحمر. دخل الرجلان، فأحدثت مجموعة السوق في فرع المعلومات ضجة في قاعة المحكمة طالبة من الصحافيين التراجع الى الخلف. سرعان ما تدخل رئيس المحكمة متوجها الى الجميع: انا رئيس المحكمة وانا اقرر ما يحصل فيها. واطلب فقط من الصحافيين عدم التصوير. فتراجعت مجموعة المعلومات ووقف الصحافيون عند الحد الفاصل مع المحامين للاستماع الى تفاصيل الاستجواب.عند الواحدة ظهرا بدأت الجلسة. ساعتان وربع دام استجواب مساعد الامير يحيي الشمري. واهم ما جاء في الاستجواب هو نفي الشمري كل ما كان قد صدر عنه مسبقا في غرف التحقيق ومكتب مكافحة المخدرات.



قائلا انه يتبنى الخمس عشرة الصفحة الاولى من محضر التحقيق لان الباقي وقع عليه بعد وعد تلقاه بانهاء التحقيق وخروجه من السجن. الشمري قال انه عبد مأمور يتلقى كل الاوامر من الامير السعودي وان لا علاقة له ولا علم له بتفاصيل عملية نقل حبوب الكبتاغون من فندق الفور سيزونز الى المطار.وعن سؤاله حول سبب تغيير افادته بين الاولى التي تبرئ الامير والثانية التي تدينه، اجاب الشمري، انه مورست عليه ضغوط نفسية وتهديدات سعودية له ولعائلته. اليوم وبعدما انتقلت عائلته الى مصر عاد الشمري وادان الامير السعودي قائلا انه ومدير مكتبه خالد الحارثي ومروان الكيلان مسؤولين عن عملية التهريب.في الوقت الذي استجوب فيه القاضي حمود الشمري قبل ان يتوجه وكلاء المتهمين بالاسئلة، بدا الامير مبتسما ساخرا من افادة مساعده وهو يقول انه عبد مأمور ينفذ طلبات الامير. ساعتان من الاستجواب الدقيق انتهى بطلب وكلاء الدفاع تأجيل استجواب الامير السعودي الى جلسة لاحقة حددها القاضي في 13 كانون اول 2017. العيون شاخصة الى الجلسة المقبلة حيث سيتستجوب القاضي الامير السعودي وسط تخوف من التخفيف من مسؤوليته الجرمية والقائها على مساعده. الا ان الجلسة المقبلة لناظرها قريب والجميع ينتظر شكل استجواب القاضي حمود المقبل.