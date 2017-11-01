هل تذكرون "أمير الكبتاغون".. مفاجأة كبيرة حصلت معه اليوم!

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خاص "رادار سكوب":





أرجئت جلسة الاستماع الى الامير السعودي عبد المحسن آل سعود في ملف الكبتاغون، الى 13/12/2017 بناء على طلب وكيله المحامي علي مندو بعدما فوجئ الجميع بإعترافات مرافقه.





ولم تكن جلسة الإستماع الى "امير الكبتاغون" كسابقاتها، فقد كان مرافق الأمير، يحيى الشمري نجم الجلسة دون منازع. خصوصاً بعدما فجر اعترافات اعتبرت انقلاباً على الامير عبد المحسن آل سعود (من الجنسية السعودية).





فقد مثل اليوم أمير الكبتاغون ومرافقه للاستماع الى افادتهما أمام القاضي عبد الرحيم حمود في محكمة جنايات بعبدا.





أعطي الكلام للشمري الذي فاجأ الحضور بالإنقلاب على أميره ليبرئ نفسه، حيث تراجع عن اعترافاته السابقة في كافة مراحل التحقيق بدءاً من مخفر حبيش وصولاً الى المحكمة، مؤكداً أن ما اعترف به عن مسؤوليته غير صحيح، وهو أتى نتيجة تهديد الامير له والإغراءات المادية التي وعده بها فضلاً عن خوفه على أهله في السعودية.





ولفت الشمري الى انه قرر اليوم تصحيح أقواله بعدما تأكد من خروج أهله من السعودية الى مصر خوفاً من ان يصيبهم أي مكروه.





وقال: "أنا عبد مأمور" ما بخطي خطوة من دون أمر الأمير.