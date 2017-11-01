بالصورة - إتصال ولقاء للسيّد نصرالله

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اجرى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اتصالاً هاتفياً بالامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين رمضان عبد الله، معزياً بـ"الشهداء الذين قضوا في القصف الاسرائيلي الاخير على غزة".



ودان السيد نصر الله "هذا العدوان السافر"، واشاد بـ"تضحيات وصمود المقاومين في غزة وخصوصاً الاخوة المجاهدين في حركة الجهاد الاسلامي"، ومؤكداً "وقوف وتضامن حزب الله والمقاومة الاسلامية في لبنان معهم في معركة المصير الواحد والقضية الواحدة".



من جهة اخرى، استقبل نصر الله نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري حيث جرى استعراض للاوضاع المستجدة في غزة على ضوء العدوان الاخير واحتمالات الموقف وتطوراته كما تطرق البحث الى موضوع المصالحة الفلسطينية واوضاع المنطقة، مع تاكيد الطرفين على التلاقي بين حركات المقاومة والتلاحم والتضامن في وجه الاعتداءات الصهيوينة وكل ما يخطط له من استهداف لحركات المقاومة في منطقتنا، كما قدم السيد نصر الله تعازيه بالشهداء في الحادثة الاخيرة.