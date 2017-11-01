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غداً.. لا مدارس!

1
NOVEMBER
2017
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اكد نقيب المعلمين رودولف عبود الاستمرار في الاضراب غداً ودعا المعلمين للمشاركة من خلال تواجدهم في فروع النقابة او في المدارس وذلك احتجاجا على عدم دفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص على اساس سلسلة الرتب والرواتب نهاية شهر تشرين الاول 2017 وعلى محاولات قضم حقوق المعلمين.


عبود في حديث لصوت لبنان (93.3) رفض التسليم بحتمية زيادة الاقساط المدرسية قبل الاطلاع على الموازنات المتتالية منذ خمس سنوات حتى اليوم وكذلك قطع الحساب مشيرا ايضا الى انه لم يتم التوافق على تاريخ دفع المستحقات للاساتذة كما لم يتم اطلاعنا على ما تتضمنه هذه المستحقات وما ستدفعه المدارس.


من ناحية أخرى، اكد عبود، في حديث لـ"صوت لبنان (100.5)"، ان الإضراب غدا في المدارس الخاصة لا يزال قائما وطالب الاساتذة الاستمرار و المشاركة به وهو تحذيري.

 

ولفت الى انه لم يتم التوافق على تاريخ دفع المستحقات للاساتذة كما لم يتم اطلاعنا على ما تتضمنه هذه المستحقات وما ستدفعه المدارس.و اعتبر ان البيان الصادر عن الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية جاء ملتبسا.

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