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بين كسروان وجبيل.. هذا ما حصل!

1
NOVEMBER
2017
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

بعد تكاثر وتفشي ظاهرة ترويج المخدرات ضمن محافظة جبل لبنان، ولا سيما في منطقتي كسروان وجبيل.

 

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، بتاريخ 31/10/2017 من توقيف شخصين على متن جيب نوع "شيروكي لاريدو" وذلك في محلة الصفرا، ، وهما:

 

ا. ص. (مواليد عام 1991، لبناني) وشقيقه – ر. (مواليد عام 1987)

 

بتفتيش الآلية التي تم حجزها، ضبط بداخلها :/20/ غ من مادة الكوكايين الباز داخل 20 مظروفاً، /223/ غ من مادة الهيرويين داخل 71 مظروفاً، /43/ غ من مادة الكوكايين داخل مظروف، مسدس حربي، 4 هواتف خليوية، بطاقة هوية باسم مغاير، مبلغ مالي عبارة عن 1530 دولاراً اميركياً و140000 ليرة لبنانية، جهاز كومبيوتر محمول.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات في منطقتي كسروان وجبيل ومحيط كازينو لبنان، وذلك لصالح (ع. ا.) ويستحصلون عليها من بلدة الحمودية واحيانا من شخص ملقب "بالخال"، - العمل جار لتوقيفهما -.

 

اودع الموقوفان والمضبوطات والآلية، بواسطة مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، القضاء المختص بناء لإشارته.

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