عن العهود الرئاسية والإنجازات...

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دوري مرعي -

بعد سنة من العهد الجديد يحاكم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما لم يحاكم رئيس من قبل.

بين المغالاة لتضخيم الإنجازات من المحبّين و الإمعان في تجاهلها من المبغضين، وجب قراءة موضوعية لإنجازات العهد.

للمفارقة، لا يتّفق لبنانيّان اليوم على مفهوم الإنجاز ولكن من شبه المؤكّد أن مختلف الأحزاب السياسية والمراجع التاريخية تجمع على أن الرئيس فؤاد شهاب، رجل المؤسّسات، كان الأكثر إنجازًا في تاريخ الجمهوريّة اللّبنانيّة و من هنا نبدأ المقارنة.

في أول سنتين من عهد شهاب، جهد الرئيس لإعادة اللحمة والهدوء بعد أحداث ١٩٥٨، و شكّل حكومة توافقيّة شاركت فيها مختلف الشخصيات السياسية لإعادة الثقة والإستقرار.

بعد سنتين، و بعد الإنتخابات النيابية بقانون جديد(ما يعرف بقانون السّتّين) صحّح التمثيل الشعبي قرّر شهاب تكريس باقي العهد لإصلاح الدولة والمشاريع التّنموية و سجّل لحكمه بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات(المجلس الوطني للبحوث العلمية، تعاونية موظفي الدولة، مصرف لبنان...) وإقرار القوانين التنظيمية، الإنجازات الإنمائيّة التّالية :

-إنشاء معرض طرابلس

-‎إنشاء كليّة الحقوق

-‎إنشاء أوتوستراد الزوق فاريا

-‎توسيع مطار بيروت الدولي

-‎توسيع مرفأ بيروت

-‎وضع كتاب التربية

-‎إنشاء مدارس في كافة القرى

مقارنةً بإنجازات عهد شهاب الذهبي، يسجّل لميشال عون وهو الذي يحكم في حقبة ما بعد الطّائف، في أوّل سنة من عهده، نقل لبنان من الأكثرية العدديّة إلى عصر النسبية مع إقتراع المغتربين بالإضافة إلى وضع أساسات الإنتقال من الإقتصاد الرّيعي إلى الإنتاجي وتصحيح ماليّة الدّولة وإعادة الحقوق.

يفتتح سدّان للمياه في السّنة الأولى من عهده ويعد بالكهرباء والنّفط، فيما عجز أسلافه عن إحداث خرق إيجابي في عهود كاملة. أعاد الإستقرار الأمني والسياسي و بدأت المشاريع الإنمائية، والتّربوية والإقتصاديّة فالسّنة من عمر وطن ليست إلّا بداية لعهد الإنجازات.