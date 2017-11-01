امطار ورعود "والخير لقدام".. هذا ما سنشهده في النصف الأول من الشهر الحالي

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

هكذا اطلّ علينا شتاء 2018/2107، امطار ورعود "والخير لـقدام"، إذ سجّل شهر تشرين الأول نسبة متساقطات لم يشهدها لبنان منذ اعوام لمثل هذه الفترة من السنة، حيث كانت تشتدّ الهطولات بعد النصف الثاني من شهر تشرين الثاني.

وأشار إلى أن حالات عدم استقرار ومنخفضات جوية متتالية بالاضافة إلى الثلوج، ستبدأ في النصف الأول من الشهر الحالي على الجبال التي تعلو 2400 متر. أمّا حالياً، فما زال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يمرّ بأجواء متقلّبة بسبب كُتل رطبة تتسرّب نحو الخط الساحلي تؤدي إلى تساقط امطار محلية وعشوائية بحالة عدم استقرار.

*طقس الخميس غائم يتخلله استراحة جوية مع احتمال تساقط عابر للأمطار على الساحل.

*تتهيّأ الأجواء لوصول كتَل رطبة مدفوعة من جنوب اوروبا بسبب المرتفع الجوي الذي يمر فوق ايطاليا واليونان بقيمة 1026hpa، فتتكدس الغيوم الركامية اعتباراً من مساء الجمعة وصباح الخميس بين لبنان وقبرص وتتمدد على طول الخط الساحلي والبقاع، فتتساقط امطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية واشتداد في سرعة الرياح، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2700 متر وما فوق ليلاً.

*الحرارة على الساحل: طرابلس، شكا، جبيل، بيروت، صيدا وصور: 25 نهاراً و20 ليلاً، عكار: 23 نهاراً و19 ليلاً، الجبال 1200 متر: 18 نهاراً و9 ليلاً، البقاع: 21/22 نهاراً و10 ليلاً.

*الرطوبة بين 55 و70%

*الرياح: جنوبية غربية قبل الظهر تتحوّل الى غربية ظهراً سرعتها بين 5 و10 كلم في الساعة.

*الضغط الجوي: 1016hpa.