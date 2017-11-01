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عناوين الصحف ليوم الاربعاء 1 تشرين الثاني 2017

1
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2017
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 الديار: هيئة اوجيرو امام مخالفات تلزيمات حزبية وسياسية

القضاء تدخل والخزينة تتعرض لخسائر بمئات الملايين من الدولارات
ستة آلاف موظف من اوجيرو مهددون بعملهم نتيجة قرار الجراح

 


الأخبار: الحريري عائد بخريطة طريق سعودية

 


البناء: بوتين يلتقي الخامنئي لرسم خريطة طريق سنة التسويات... بعد قمّة الحرب قبل سنتين
الأكراد يشاركون وتركيا تؤيد مؤتمر حوار سوري في سوتشي... والجعفري يرحّب
الحريري في الرياض لبحث مصير رئاسة الحكومة... وحردان للتمسك بدولة الرعاية

 



النهار: الحريري والسعودية: وفاق كامل حول الاستقرار

 

 

الجمهورية: حزب الله: التفاهمات مستمرة

 


المستقبل: احتفال بتسلّم طائرتَي «سوبر توكانو» هبة أميركية في قاعدة حامات الجوية
قائد الجيش: أيّ مساعدة عسكرية تخدم الأهداف الوطنية والاستقرار الإقليمي والدولي

 


الأنوار: البطريرك اليازجي التقى الامين العام للامم المتحدة

 

 

الإتحاد: بيت الوسط زيارة مقررا مسبقا ومتمسكون بالاستقرار

الحريري يحتوي العاصفة السعودية

 

 

the daily star: Hariri: Lebanon’s stability has Saudi support

 


l'orient le jour: Riyad complique la navigation acrobatique de Hariri

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