أسرار الصحف ليوم الاربعاء 1 تشرين الثاني 2017

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

دعت مصادر دبلوماسية للتوقف أمام النهاية السريعة والدراماتيكية التي مُنيت بها تجربة الانفصال في أهمّ إقليمين في آسيا وأوروبا تقودهما حركات تدعو للاستقلال منذ عقود ويملكان أسباباً ومقوّمات للاستقلال لا تملكها أقاليم أخرى لها التطلعات نفسها. ورأت المصادر في هذه النهاية لكردستان وكتالونيا تعبيراً عن وضع دولي جديد لا تدركه ربما الدول العظمى واللاعبون الإقليميون الكبار الذين شجعوا خلال سنوات سراً على الانفصال وعندما دقت الساعة وجدوا أنفسهم في الموقع المقابل أو العاجز، مضيفة أنّ زمن التفتيت الذي افتتحه تقسيم يوغوسلافيا والسودان يبدو وقد انتهى لصالح تثبيت حدود الكيانات القائمة…



خفايا

نبّهت أوساط سياسية إلى تصاعد حملة السعودية على لبنان وإدلاء مسؤوليها بتصريحات تهديدية نارية شبه يومية تصل إلى حد التلويح بالحرب على لبنان الأمر الذي رأت فيه الأوساط أخطاراً كثيرة على لبنان، لا سيما على الصعيد الاقتصادي المتدهور أصلاً وهو بات معرضاً للمزيد من التدهور جرّاء التهديدات السعودية التي قد تهزّ الوضع العام برمّته، وتساءلت عن الموقف الحكومي من هذا الأمر.



النهار: أسرار الآلهة

إعلامية مرشحة ...

تدرس إعلامية بارزة إمكان ترشحها الى الانتخابات المقبلة في بيروت بعدما تبين من استطلاعات الرأي أنها متقدمة على عدد من السياسيين....



تضامنا مع المطران

طلب أحد المطارنة الى زملائه اصدار بيانات استنكار لما أصابه من سهام في خطاب لمسؤول سياسي انتقده من دون أن يسميه.



تكفل بتعليمهم



علم أن السفير الاماراتي تكفل بتعليم أبناء لاجئ سوري مدى الحياة بعدما قدم له أولاده الذين يحملون أسماء شيوخ دولة الإمارات وتبيّن أنهم لا يتلقون أي تعليم.



الجمهورية: أسرار



تساؤل

تساءلت مصادر مراقبة فقالت إن المياه إما شحيحة أو مقطوعة عن المنازل فمِن أين يأتي أصحاب محطات الوقود والفنادق والأوتيلات بالمياه بهذه الوفرة؟

تحريض

أوساط تربوية تتحدث عن أن الأساتذة في المدارس الخاصة يتّهمون إدارات هذه المدارس بتحريض الأهل وتحويلهم إلى قوة في وجههم لعدم دفع «السلسلة».



كارتيلات

سأل أحد النواب هل وصل الأمر بأصحاب صهاريج المياه إلى إقامة كارتيلات في المناطق وممنوع على آخرين توزيع المياه إلى المنازل في غير المنطقة التي لهم نفوذ عليها؟

المستقبل: يقال

إنّ اتصالات ومشاورات تجرى بين أفرقاء الحكومة بغية إعداد دفعة تعيينات جديدة تمهيداً للتوافق حولها ورفعها إلى مجلس الوزراء.