سليم جريصاتي الوزير "اللورد".. وجوده في الحكومة غنى لطائفته وللبنان

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عماد جودية - المستشار الرئاسي والحكومي السابق -



منذ تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري قبل حوالي العشرة اشهر وتعيين الصديق العزيز "اللورد" بامتياز سليم جريصاتي وزيرا للعدل وبعض الاصوات السياسية والاعلامية تخرج منتقدة اياه لممارسته الوزارية ومتهمة له بانحيازه الكامل لفريقه السياسي التيار الوطني الحر. حتى ان هذه الاصوات انتقدته قبل صدور التشكيلات القضائية وبعد صدورها. وهو بقي صامتا صمت "االكبير" و "المسؤول" وهذا من شيمه، ليس ضعفا بل احتراما لموقعه الوزاري الحساس لانه مؤتمن على "عدل" العدلية و"عدل" العهد والحكومة معا.



ولم نشأ يومذاك ان نرد على هذه الاصوات السياسية والاعلامية ، وذلك من باب حرصنا على حرية وديمقراطية الموقف والرأي لاي انسان سواء كان سياسي او اعلامي ولاية جهة انتمى. ولكن فوجئنا قبل ايام خلال انتخابات المجلس الاعلى للطائفة الكاثوليكية المحترمة جدا جدا والتي تاجلت بان خرجت الاصوات السياسية والاعلامية نفسها مجددا لتتهم الوزير جريصاتي بمحاولة السعي لهيمنة تياره السياسي على انتخابات المجلس الاعلى للطائفة من خلال طرح نفسه كنائب لرئيس المجلس الذي يترأسه البطريرك ويتوزع ولاؤه بين شخصيات سياسية ومستقلة نحترمها جميعها.



لقد عرفت الوزير جريصاتي قبيل تعيينه من قبل الرئيسين الصديقين الحبيبين اميل لحود وسليم الحص عضوا في المجلس الدستوري عام 1998 في اولى حكومات العهد اللحودي. عرفته محاميا ناصرا للمظلوم ومن ثم قاضيا مناصرا للحق. وبعدها ترافقنا معا في القصر الجمهوري لمدة تسع سنوات الى ان تم تعيينه وزيرا للعمل ومن ثم وزيرا للعدل ممثلا للتيار الوطني الحر.



يمكنني القول بأمانة ان سليم جريصاتي غرفَ من اربعة ، وجميعهم يلتقون في مدرسة واحدة، هي مدرسة العزة والكرامة والشهامة والوفاء والنزاهة، عنيت بهم: الرؤساء الاكابر ميشال عون، سليم الحص، اميل لحود والسيد حسن نصر الله.



لذا نقول لهذه الاصوات السياسية والاعلامية التي نحترم موقفها ولو كنا لا نوافقها الرأي ان سليم جريصاتي يشرف المكان الذي يحتله سواء في الوزارة داخل المجلس الاعلى للطائفة الكاثوليكية او اي مكان آخر. وهو بذلك غنى لطائفته وللبنان معا.



