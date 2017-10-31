بالفيديو: هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل مع حوار بعبدا التلفزيوني. وسنة من عمر وطن يحتل المرتبة الاولى

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اطلالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اللبنانيين لم تمرّ مرور الكرام ، فالرئيس القوي والثابت في مواقفه ، شكل محط اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا مع وسم سنة من عمر وطن والذي احتل المرتبة الاولى عبر تويتر .

في التعليقات الايجابية ارادت شقيقة الشهيد الملازم الاول جورج بو صعب ان تبادر عماد الجمهورية بشهادة فمن سنة متل اليوم وعدني وقال ما تخافي بوعدك كل حدا تلوثت ايدو بدم عسكري ما رح يزمط من العقاب وقبل السنة وفي بوعدو ، في مكان اخر ارادت المحامية مي خريش اثبات ما حاول الكثيرون القول عكسه ففي سنة ايضا اثبت الرئيس عون ان شخص الرئيس هو من يعيد هيبة الرئاسة ، الرئيس عون وفي معرض اشادت المواطنين بكلامه قرأ من طه حسين دمت رئيسا قويا عزيزا مقاوما .

وفي معرض تقييم السنة الرئاسية ذهب احدهم الى وضع كل انجازات العهد على صفحة واحدة افتخارا بما تحقق وضحدا لكل المنتقدين .

رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل شارك اللبنانيين تغريداتهم عبر # سنة من عمر وطن مشددا على ان مسيرة التحرير لن تنته الا باقتلاع الفساد وبناء الدولة .

على خط مرتبط بلقاء الامس تعرض المشاركون بطرح الاسئلة لهجمة من قبل المغردين عبر وسائل التواصل حيث سأل احدهم هل هيي وهرة الفخامة او هنن هيك ما بيعرفو يحاورو ليبادر اخر الى القول اذا هول مدراء تحرير اخبار مش غريب ليه الغباء السياسي منتشر بالمجتمع