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بالأرقام - فوز تحالف التيار الوطني الحر حزب الله وحركة أمل في معظم كليات الجامعة اليسوعية الكبرى

31
OCTOBER
2017
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فوز تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله وحركة أمل في جميع كليات الجامعة اليسوعية الكبرى في وجه تحالف القوات اللبنانية وتيار المستقبل باستثناء كلية إدارة الأعمال والصيدلة حيث كانت التنيجة متقاربة جداً.

 

النتائج المفصلة للإنتخابات الطلابية في جامعة القديس يوسف USJ:

حرم العلوم الإنسانية
٨ مقاعد لتحالف التيارالوطني الحر، حزب الله، حركة أمل ٥ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل

 

‏حرم العلوم والتكنولوجيا
ESIB:
٧ مقاعد لتحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل ٦ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل
مقعدين للمستقلين


كلية العلوم:
٦ مقاعد لتحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل ٥ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل

 

‏Huvelin حرم هوڤلين
كلية إدارة الاعمال:
٨ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية وتيار المستقبل
٧ مقاعد لتحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
كلية الحقوق:
٦ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل
٥ مقاعد للمستقلين
(لا مرشحين لتحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل)
كلية التأمين:
فوز لائحة القوات اللبنانية بالتزكية
كلية العلوم السياسية:
فوز لائحة القوات اللبنانية بالتزكية

 

‏FM حرم الطبية
كلية الطب:
٧ مقاعد لتحالف التيار الوطني الحر، الكتلة الشيعية والقوات اللبنانية
٦ مقاعد للمستقلين
كلية الصيدلة:
٤ مقاعد لتحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
٥ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية وتيار المستقبل
٢للمستقلين
كلية طب الأسنان:
٦ مقاعد للمستقلين
٥ مقاعد تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
كلية قسم التوليد:
فوز لائحة التيار الوطني الحر بالتزكية

 

‏CIS حرم الإبتكار والرياضة - فوز تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
كلية الإقتصاد:
٥ تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
٥ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل
مقعد ١ للمستقلين


كلية العلاج الفيزيائي:
٤ تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله، حركة أمل
٥ مقاعد لتحالف القوات اللبنانية، تيار المستقبل


كلية النطق:
فوز لائحة التيار الوطني الحر بالتزكية
كلية الحس والحركة:
فوز لائحة التيار الوطني الحر بالتزكية

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