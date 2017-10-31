السعوديّة تحمّل الحريري رسالة اعتراض!

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اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب وصوله إلى السعودية.

الرسالة التي ستوجهها الرياض الى رئيس الحكومة في الزيارة تنص مبدئيا على التالي: التسوية التي أرست العهد الجديد وأوصلت العماد ميشال عون الى الرئاسة الاولى والحريري الى الرئاسة الثالثة

الرياض لن تقدم على أي خطوة تهز الاستقرار الداخلي، وهي لم تعمد يوما الى خطوات من هذا النوع، وبالتالي فإنها لن تطلب من الحريري لا الاستقالة من الحكومة ولا وضع حد لتفاهمه مع التيار الوطني الحر.

اجتمع رئيس الحكومة سعد الحريري بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب وصوله إلى السعودية في “زيارة عمل”، واستعرض الطرفان خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفق ما ذكر مكتب الحريري الاعلامي. واستكمل الحريري اليوم نشاطه بـ”لقاء طويل مع معالي الصديق ثامر السبهان”، وفق ما قال الحريري نفسه عبر حسابه الخاص على “تويتر”.

وتناولت مشاورات الحريري ممارسات حزب الله والموقف اللبناني تجاهها، فزيارة الحريري للمملكة ترتدي أهمية “خاصة”حتى ان يمكن وصفها بـ”المفصلية” كونها تأتي بعد أن قرّرت الرياض طي صفحة “المهادنة” و”المسايرة”، ونقلَت مواجهتها مع “حزب الله” من مستوى التصويب عليه، الى مستوى مطالبة الحكومة بكسر “صمتها” حيال ما يفعله، وهو ما جاء على لسان وزير الدولة الخليجي لشؤون الخليج ثامر السبهان.

والرسالة التي ستوجهها الرياض الى رئيس الحكومة في الزيارة تنص مبدئيا على التالي: التسوية التي أرست العهد الجديد وأوصلت العماد ميشال عون الى الرئاسة الاولى والحريري الى الرئاسة الثالثة، وساهمت الرياض في طبخها، مهددة جديا اليوم وهي ليست بخير، حتى يمكن الاعتبار انها “تنازع”. فهي كانت تقول بالنأي بالنفس وبحياد لبنان عن صراع المحاور في المنطقة وبوقوفه في موقع وسطي على مسافة واحدة من جانبي الكباش، الا ان هذا التفاهم يتم انتهاكه اليوم، اذ باتت التسوية تجنح لصالح طرف على حسب آخر، وتحديدا لصالح الطرف الايراني، وسط غضّ طرف “مدوٍّ” من قبل بعض “أهل” التسوية”.

حتى لو استمر الوضع اللبناني على ما هو عليه اليوم، فإن الرياض لن تقدم على أي خطوة تهز الاستقرار الداخلي، وهي لم تعمد يوما الى خطوات من هذا النوع، وبالتالي فإنها لن تطلب من الحريري لا الاستقالة من الحكومة ولا وضع حد لتفاهمه مع التيار الوطني الحر. ويأتي كلام السبهان واضحًا حين قال “المسألة ليست تطيير الحكومة بل يجب تطيير حزب الله”، واليوم بعد لقائه الحريري “اتفقنا على كثير من الامور التي تهم الشعب اللبناني الصالح وبإذن الله القادم افضل”.