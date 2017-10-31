living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الان عون بعد التكتّل: سنبقى الى جانب الرئيس عون وكل لبناني مدعو الى الانضمام لورشة العمل (بعدسة الزميل جورج فغالي)

31
OCTOBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أنه "سلكنا درب الشراكة للوصول الى الرئاسة"، مشيراً الى أن "رغم كل الافتراءات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمكن الغاء ما حققه".

 

وشدد عون، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الاسبوعي للتكتل، على أنه "عندما اصبح عون رئيساً أعيد التوازن الى السلطة ودبت الحياة بالدولة وزادت انتاجية المؤسسات"، لافتاً الى أن "التكتل كان الى جانبه ليس بهدف المحاصصة بل لضخ دم جديد بالمؤسسات، فالتكتل كان الى جانبه بنوابه ووزرائه لانجاز الموازنة، والسلسلة، واطلاق الورشة الاقتصادية، فكان مؤتمر وزارة الاقتصاد للشركات المتوسطة والصغيرة وكان اطلاق ورشة وضع رؤية اقتصادية للبنان ليتحول اقتصادنا الى منتج ومستدام، وكان اطلاق عملية التنقيب عن الغاز بلبنان وسيكون هناك قريبا خطة لتطوير البنى التحتية".

 

كما ذكر أن "التكتل سيببقى الى جانب الرئيس عون لتحقيق الكثير لان المرحلة الواعدة التي بدأت بوجوده على كرسي الرئاسة تحتاج الى انجازات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout