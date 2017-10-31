الان عون بعد التكتّل: سنبقى الى جانب الرئيس عون وكل لبناني مدعو الى الانضمام لورشة العمل (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب آلان عون أنه "سلكنا درب الشراكة للوصول الى الرئاسة"، مشيراً الى أن "رغم كل الافتراءات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمكن الغاء ما حققه".

وشدد عون، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع الاسبوعي للتكتل، على أنه "عندما اصبح عون رئيساً أعيد التوازن الى السلطة ودبت الحياة بالدولة وزادت انتاجية المؤسسات"، لافتاً الى أن "التكتل كان الى جانبه ليس بهدف المحاصصة بل لضخ دم جديد بالمؤسسات، فالتكتل كان الى جانبه بنوابه ووزرائه لانجاز الموازنة، والسلسلة، واطلاق الورشة الاقتصادية، فكان مؤتمر وزارة الاقتصاد للشركات المتوسطة والصغيرة وكان اطلاق ورشة وضع رؤية اقتصادية للبنان ليتحول اقتصادنا الى منتج ومستدام، وكان اطلاق عملية التنقيب عن الغاز بلبنان وسيكون هناك قريبا خطة لتطوير البنى التحتية".

كما ذكر أن "التكتل سيببقى الى جانب الرئيس عون لتحقيق الكثير لان المرحلة الواعدة التي بدأت بوجوده على كرسي الرئاسة تحتاج الى انجازات".