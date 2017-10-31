وزارة الخارجيّة للمغتربين: تسجّلوا قبل فوات الأوان

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تود وزارة الخارجية والمغتربين أن تذكّر اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية 2018 تنتهي في 20 تشرين الثاني 2017، وتدعو جميع المغتربين للتسجيل وممارسة حقهم بالاقتراع.



كما وتود الوزارة التذكير بوسائل التسجيل وهي:

1- الدخول مباشرة الى الموقع المخصص للتسجيل www.diasporavote.mfa.gov.lb أو الدخول الى موقع الوزارة www.mfa.gov.lb

2- الدخول من خلال التطبيق على الهواتف الذكية: MOFA ONLINE

3- الحضورالى البعثة الدبلوماسية وملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل

لقد وضعت وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين قواعد تسجيل الناخبين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، وبُذلت جميع الجهود لكي يتم التسجيل بالسهولة والسرعة اللازمة نظراً لضيق فترة التسجيل التي نص عليها القانون رقم 44 تاريخ 17 حزيران 2017.



كما وقامت وزارة الخارجية والمغتربين بترجمة المعلومات والاستمارات الواردة في الموقع الالكتروني والتطبيق الهاتفي والمتعلقة بالتسجيل الى خمس لغات اساسية وهي العربية، الفرنسية، الانكليزية، الاسبانية والبرتغالية لكي يتمكن جميع الراغبين المنتشرين في العالم بأن يطلّعوا ويتمكنوا من التسجيل. كما واطلقت الوزارة حملة اعلانية اعلامية في العالم لكي يصل الصوت الى جميع المنتشرين.



في هذا السياق، يهم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن آلية التسجيل الالكترونية مبسطة وهي عبارة عن خطوات سريعة يقوم بها المغترب لفتح الحساب وملء الاستمارة وارسالها الكترونياً. كما توضح إن آلية التسجيل تحتّم التأكد من أن الشخص الراغب بالتسجيل هو لبناني مسجل على القوائم الانتخابية وبأنه مقيم خارج الاراضي اللبنانية والتأكد من أنه هو الراغب بتسجيل نفسه للاقتراع في الخارج وليس هناك من يزور إرادته بذلك دون علمه.



إن المستندات المطلوبة هي لتأكيد ما ذكراعلاه، وإن التسجيل الاكتروني يحتّم وجود مستند يثبت لبنانية اي شخص في الخارج (ان كانت هوية لبنانية او جواز سفر صالح او غير صالح او اخراج قيد فردي او عائلي)، بحيث تقوم البعثات الدبلوماسية بالموافقة على جميع الطلبات الواردة الكترونياً. ولتاريخه، إن نسبة رفض الطلبات قليلة جداً وهي عبارة عن عدم تطابق المستندات المرفقة مع الاستمارات المقدمة.



اما من ليس لديه اي مستند، فيمكنه دائماً تقديم الطلب مباشرةً للبعثات الدبلوماسية في الخارج عبر حضوره الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقاً للاصول (كما نصت المادة 113 من القانون 44) وذلك حرصاً على سلامة عملية التسجيل، دون أن يكون هناك إمكانية لأي تزوير.



تأسف الوزارة لمحاولة البعض التشويش على هذه العملية خلسةً وإن الأعداد المتزايدة للبنانيين الذين يقومون بتسجيل انفسهم في الخارج تثبت سهولة العملية قياساً بما كان قائم سابقاً وتثبت ايضاً الرغبة لدى اللبنانيين بإثبات لبنانيتهم وممارسة دورهم الوطني وحقهم بالإقتراع والإختيار، وهي المرة الأولى التي يتقاطر فيها المنتشرون بالآلاف لتعبيرهم عن إرادتهم بالمشاركة والتقرير في مصير وطنهم.



إن وزارة الخارجية والمغتربين تشكر اللبنانيين على تجاوبهم مع هذه العملية وتحضّهم على زيادة المشاركة، وتدعو كل مواطن لبناني مقيم الإتصال بقريب له او صديق لإبلاغه بهذه الفرصة الجديدة المتاحة، إضافةً الى طلبها الى اللبنانين الغير مقيمين عدم تفويت هذه الفرصة وتكريس حقهم بالإقتراع عبر ممارسته.



وإن الوزارة ستتابع حملتها الإعلامية والإعلانية، وستحاول ايصال الرسالة الى كل لبناني عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي وصولاً الى اكبر نسبة ممكنة من مشاركة المنتشرين اللبنانيين.