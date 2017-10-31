يرعى مؤتمر البيئة الطبيعية في الجامعة اللبنانية في زحلة الخميس. الخطيب أطلع السفيرة شمعون على التعاون البيئي بين لبنان والاردن

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التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم سفيرة لبنان في الاردن السيدة ترايسي شمعون التي إطلعت على برنامج عمل وزارة البيئة والتعاون القائم بين وزارة البيئة في لبنان ووزارة البيئة في الاردن حول القضايا البيئية المشتركة ومنها ما يتعلق بالتنمية المستدامة وسبل التعاطي مع تغيّر المناخ والحد من الاثر البيئي للنزوح السوري.

واكد الوزير الخطيب للسفيرة شمعون استعداد وزارته لاستكمال التنسيق مع وزارة البيئة الاردنية في كل ما يخدم حماية البيئة.كما وضعها في أجواء المنتدى الاقليمي الاول للتنوع الحيوي الذي انعقد في وسط بيروت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومشاركة الاميرة الاردنية بسمة بنت علي.وأبدى كل اهتمام بالتواصل مع وزير البيئة الاردني خصوصاً ان لبنان والاردن انتخبا أعضاء في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب في دورته الاخيرة في القاهرة.

الى ذلك, يرعى وزير البيئة مؤتمر " البيئة الطبيعية إشكاليات وآفاق " الذي دعت اليه الجامعة اللبنانية – كلية الاداب والعلوم الانسانية في زحلة الفرع الرابع يومي الخميس والجمعة في 2 و3 تشرين الثانيعند الساعة العاشرة صباحاً ويلقي كلمة في المؤتمر.