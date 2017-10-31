بو صعب: الرئيس عون يبني مع بداية العهد الأطر الصحيحة للدولة اللبنانية وما حصل على الصعيد الأمني والقضائي في عهده لم يحصل سابقاً

A + A -

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق الياس بو صعب في حديث عبر صوت المدى انّ الرئيس ميشال عون يبني مع بداية العهد الأطر الصحيحة للدولة اللبنانية وما حصل على الصعيد الأمني والقضائي في عهده لم يحصل سابقاً. ولفت الى ان الرئيس عون بدأ عهده بالاماكن الصحيحة وبدأ ببناء الاطر التي توصل الى المحاسبة التي نطمح اليها، لذا يجب أن يشعر القضاة أنهم محررون من الضغوط السياسية ومحصّنون.

وشدد الوزير بوصعب على ان معالجة النفايات خلال عهد الرئيس عون استحقاق لن يكون كما الاستحقاقات السابقة وان الاعتداء على البيئة وعلى اللبنانيين لن يمر في عهده ، كاشفا ان هناك اشخاصا مستفيدون من النفايات.

ولفت بوصعب الى ان مشكلة الكهرباء لم تحل بسبب الحسابات السياسية وهناك بعض المستفيدين وسنرى حلولا جدية لهذا الملف خلال العام المقبل.

وعن ملف النزوح السوري، اكد انّ من صلب مسؤوليات الرئيس ايجاد حلول لهذا الموضوع لانه متعلق بالامور الخارجية ورئيس الجمهورية من يقرر صيغة التعاون مع الدولة السورية بشأن أزمة النازحين السوريين.

بوصعب الذي اعتبر ان حل أزمة النازحين يتطلب قراراً لبنانياً جدياً لا يتأثر بالقرارات الدولية لفت الى اننا لن نضع مستقبلنا في يد احد وملتزمون بالعودة الآمنة للنازحين الى سوريا ولن نقبل ان نُستغل بلبنان بعدما صار هناك الكثير من الاماكن الآمنة في سوريا، واضاف: "هناك ورقة لملف النازحين ستطرح على مجلس الوزراء وأخشى ان تكون سبباً لعرقلة داخل الحكومة ولن نسمح بالعودة الطوعية للنازحين بل بالعودة الآمنة وعلى الصعيد التربوي، اكد أن الرئيس عون مع المساواة والمحافظة على حقوق الأساتذة والمدارس في الوقت نفسه والتعاطي مع الجميع بالمعايير نفسها.